Нове дослідження наблизилось до істини, хоча й залишає місце для обережності у висновках. Детальніше про результати розповідає 24 Канал.

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Фахівці наголосили, що трансжири, які раніше входили до складу маргарину, пов'язані з підвищеним ризиком серцево-судинних захворювань. Тож, їх радять уникати взагалі.

Як проводили дослідження та, що виявили

Дослідження охопило дані 2459 людей. Учасники впродовж 6 днів фіксували свій раціон, зокрема кількість спожитого вершкового масла, маргарину та негідрогенізованих олій (оливкової, сафлорової, соєвої тощо). Через 4 роки їм вимірювали рівень холестерину, цукру, жиру в організмі й інші показники здоров'я.

Вживання понад 7 грамів маргарину на день пов'язане з:

на 29% вищим ризиком серцево-судинних захворювань,

на 41% вищим ризиком діабету 2 типу.

Споживання вершкового масла (у помірній кількості):

асоціювалося з на 31% нижчим ризиком діабету 2 типу,

покращувало рівень "хорошого" холестерину (ЛПВЩ),

знижувало тригліцериди.

Рослинні олії: