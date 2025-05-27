Згідно з даними Cancer Research UK, про які повідомляє The Guardian, результати аналізу за 2018 – 2021 роки засвідчили чіткі відмінності у локалізації раку шкіри між чоловіками та жінками, передає 24 Канал.

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Чому меланома виникає в різних місцях

У чоловіків близько 40% випадків меланоми фіксують на тулубі (груди й живіт), тоді як у жінок понад третина (35%) випадків припадає на ноги – від стоп до стегон.

Експерти вважають, що така різниця обумовлена тим, що влітку чоловіки частіше залишаються на відкритому повітрі без сорочок, а жінки віддають перевагу шортам і спідницям замість штанів.

Додатково, форма тіла теж має значення: у чоловіків більша частка поверхні припадає на тулуб, у жінок – на ноги. Зачіски також відіграють роль – через коротке волосся у чоловіків меланому голови чи шиї виявляють удвічі частіше, ніж у жінок (24% проти 13%).

Профілактика меланоми

Автори дослідження наголошують на важливості захисту від сонця протягом теплої пори року. Вони підкреслюють: навіть у похмурі й прохолодні дні ультрафіолетове випромінювання може бути шкідливим для шкіри.

Навіть один сонячний опік може утричі підвищити ймовірність розвитку меланоми. Тому рекомендуємо прості заходи безпеки: залишатися у тіні з 11:00 до 15:00, коли сонце найактивніше, носити одяг, що захищає шкіру, капелюхи, сонцезахисні окуляри й обов’язково використовувати креми з SPF не менше 30,

– радить Фіона Осгун, очільниця відділу медичної інформації Cancer Research UK.

Пітер Джонсон, директор із питань раку в британському центрі громадського здоров’я, додає, що найефективніший спосіб боротьби з цим захворюванням – профілактика, а також своєчасне звернення до лікаря:

"Для успішного лікування раку шкіри критично важливо виявити хворобу на ранній стадії. Не ігноруйте симптоми й обов’язково консультуйтеся зі спеціалістом – це може врятувати життя", – наголошує він.