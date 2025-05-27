Согласно данным Cancer Research UK, о которых сообщает The Guardian, результаты анализа за 2018 – 2021 годы показали четкие различия в локализации рака кожи между мужчинами и женщинами, передает 24 Канал.

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Почему меланома возникает в разных местах

У мужчин около 40% случаев меланомы фиксируют на туловище (грудь и живот), тогда как у женщин более трети (35%) случаев приходится на ноги – от стоп до бедер.

Эксперты считают, что такая разница обусловлена тем, что летом мужчины чаще остаются на открытом воздухе без рубашек, а женщины отдают предпочтение шортам и юбкам вместо брюк.

Дополнительно, форма тела тоже имеет значение: у мужчин большая доля поверхности приходится на туловище, у женщин – на ноги. Прически также играют роль – из-за коротких волос у мужчин меланому головы или шеи обнаруживают вдвое чаще, чем у женщин (24% против 13%).

Профилактика меланомы

Авторы исследования отмечают важность защиты от солнца в течение теплого времени года. Они подчеркивают: даже в пасмурные и прохладные дни ультрафиолетовое излучение может быть вредным для кожи.

Даже один солнечный ожог может втрое повысить вероятность развития меланомы. Поэтому рекомендуем простые меры безопасности: оставаться в тени с 11:00 до 15:00, когда солнце активнее, носить одежду, защищающую кожу, шляпы, солнцезащитные очки и обязательно использовать кремы с SPF не менее 30,

– советует Фиона Осгун, руководительница отдела медицинской информации Cancer Research UK.

Питер Джонсон, директор по вопросам рака в британском центре общественного здоровья, добавляет, что самый эффективный способ борьбы с этим заболеванием – профилактика, а также своевременное обращение к врачу:

"Для успешного лечения рака кожи критически важно выявить болезнь на ранней стадии. Не игнорируйте симптомы и обязательно консультируйтесь со специалистом – это может спасти жизнь", – отмечает он.