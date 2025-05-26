Вже 10 дітей, зачатих за допомогою сперми цього донора, захворіли на різні форми онкології, включно з лейкемією та неходжкінською лімфомою. Проблему виявили після того, як кілька родин повідомили медзакладам про діагностований у дітей рак, повідомляє 24 Канал з посиланням наThe Guardian,

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Мутацію не помітили під час первинного скринінгу у 2008 році, оскільки на той час її ще не відносили до онкогенних. Донор лишається клінічно здоровим, але генетичне обстеження засвідчило: у 23 з 67 дітей виявили ту саму мутацію TP53.

Триває розслідування

Фахівці рекомендують дітям з цією генетичною зміною регулярні МРТ-обстеження всього тіла, а в дорослому віці – грудей і органів черевної порожнини. Ситуація спричинила хвилю розслідувань у педіатричних і генетичних центрах по всій Європі.

Цей випадок знову порушує питання відсутності загальноєвропейських правил, які б обмежували кількість нащадків від одного донора. Експерти наголошують не лише на потенційних соціальних і психологічних наслідках, а й на серйозній загрозі для здоров'я.

"Потрібне чітке європейське регулювання. Один донор не має ставати біологічним батьком для десятків дітей у різних країнах. Ми говоримо про масове поширення генетичної загрози", – заявила докторка Едвіж Каспер з університетської лікарні Руана (Франція).

Зауважте. Це не перший подібний випадок. У Нідерландах донор сперми вже став героєм скандалу після того, як з’ясувалося, що може бути батьком понад 1 100 дітей.