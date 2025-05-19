Це обумовлено місцевим законом, який після фіксації серцебиття ембріона забороняє переривання вагітності, повідомляє 24 Канал з посилання на Associated Press.

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Мертву жінку не відключають від апаратів

Оскільки до передбачуваного строку пологів залишається ще понад три місяці, цей випадок може стати одним із найбільш тривалих у світі, коли жінку зі смертю мозку штучно підтримують заради виношування дитини.

Сім’я жінки висловлює обурення, адже чинне законодавство штату не дає їм права вирішувати щодо відключення апаратів, оскільки це трактують як аборт.

30-річну Адріану Сміт, яка працювала медсестрою та була матір’ю, визнали юридично мертвою у лютому через смерть мозку, встановлену лікарями.

Її мати, Ейпріл Ньюкірк, розповіла, що понад три місяці тому донька скаржилась на інтенсивний головний біль і звернулася до лікарів в Атланті. Там дівчині призначили медикаменти й відправили додому. Наступного ранку її партнер помітив, що Адріана задихається, й викликав швидку. Медики виявили тромбоз мозку, після чого констатували її смерть.

На цей момент, за словами матері, жінка перебуває на 21 тижні вагітності. Якщо її відключать від систем підтримки, це, вірогідно, призведе до загибелі плода.

Заборона абортів США

Так званий "закон про серцебиття плоду" в Джорджії належить до найжорсткіших обмежень на аборти, ухвалених у низці консервативних штатів після того, як три роки тому Верховний суд скасував рішення у справі "Роу проти Вейд", яке гарантувало право жінок на аборт по всій країні.

Після цього кожен штат отримав право самостійно вирішувати, дозволяти аборти чи ні. Внаслідок цього деякі штати ввели повну або часткову заборону абортів. Тоді як в інших штатах вони залишилися легальними. Це призвело навіть до так званого "абортного туризму", коли жінки змушені їхати в інший штат, щоб перервати вагітність