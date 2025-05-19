Это обусловлено местным законом, который после фиксации сердцебиения эмбриона запрещает прерывание беременности, сообщает 24 Канал со ссылкой на Associated Press.

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Мертвую женщину не отключают от аппаратов

Поскольку до предполагаемого срока родов остается еще более трех месяцев, этот случай может стать одним из самых длительных в мире, когда женщину со смертью мозга искусственно поддерживают ради вынашивания ребенка.

Семья женщины выражает возмущение, ведь действующее законодательство штата не дает им права решать об отключении аппаратов, поскольку это трактуют как аборт.

30-летнюю Адриану Смит, которая работала медсестрой и была матерью, признали юридически мертвой в феврале из-за смерти мозга, установленную врачами.

Ее мать, Эйприл Ньюкирк, рассказала, что более трех месяцев назад дочь жаловалась на интенсивную головную боль и обратилась к врачам в Атланте. Там девушке назначили медикаменты и отправили домой. На следующее утро ее партнер заметил, что Адриана задыхается, и вызвал скорую. Медики обнаружили тромбоз мозга, после чего констатировали ее смерть.

На данный момент, по словам матери, женщина находится на 21 неделе беременности. Если ее отключат от систем поддержки, это, вероятно, приведет к гибели плода.

Запрет абортов США

Так называемый "закон о сердцебиении плода" в Джорджии относится к самым жестким ограничениям на аборты, принятых в ряде консервативных штатов после того, как три года назад Верховный суд отменил решение по делу "Роу против Вейд", которое гарантировало право женщин на аборт по всей стране.

После этого каждый штат получил право самостоятельно решать, разрешать аборты или нет. Вследствие этого некоторые штаты ввели полный или частичный запрет абортов. Тогда как в других штатах они остались легальными. Это привело даже к так называемому "абортному туризму", когда женщины вынуждены ехать в другой штат, чтобы прервать беременность