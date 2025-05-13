Такий підхід дозволяє виявити небезпечні зміни на ранніх стадіях, пройти просте лікування та запобігти серйозним наслідкам, повідомляє 24 Канал з посиланням на Mayo Clinic.
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Основні типи раку шкіри
Існує багато різновидів раку шкіри. Найчастіше зустрічаються базальноклітинна та плоскоклітинна карциноми. Як правило, ці типи добре піддаються лікуванню. Однак найнебезпечнішою вважається меланома – вона має схильність до раннього метастазування, що значно ускладнює терапію.
Якщо ви хочете дізнатися, як виглядають різні форми раку шкіри, тут фотографії (увага: медичні зображення можуть бути неприємними для сприйняття).
Причини виникнення раку шкіри
Злоякісні пухлини шкіри розвиваються через ушкодження ДНК клітин, унаслідок чого вони починають неконтрольовано ділитися та проникати в навколишні тканини.
Основним провокуючим чинником є вплив ультрафіолетового випромінювання. УФ-промені травмують генетичний матеріал клітин шкіри, підвищуючи ризик розвитку онкології. Тому всім, хто перебуває на сонці при УФ-індексі вище 2, рекомендується використовувати сонцезахисні засоби й максимально закривати шкіру одягом.
Варто пам’ятати: навіть один сильний сонячний опік із пухирями, особливо в дитинстві, збільшує ризик раку шкіри в майбутньому.
Однак навіть за умови регулярного захисту від сонця пухлина може розвинутися й на ділянках, що не піддаються впливу ультрафіолету – наприклад, на ступнях ніг чи в зоні геніталій.
Додаткові фактори ризику
Ультрафіолет – не єдина причина розвитку раку шкіри. Серед додаткових чинників:
- Вік: імовірність немеланомних пухлин шкіри зростає з віком.
- Тип шкіри: у людей зі світлою шкірою ризик меланоми вищий, однак і у темношкірих можлива акральна лентигінозна меланома на стопах, долонях, нігтях).
- Солярії: штучне УФвипромінювання також є небезпечним.
- Перенесений рак шкіри: якщо раніше ви вже стикалися з цим захворюванням, ймовірність рецидиву підвищується, хоча він не є обов’язковим.
- Генетична схильність: у деяких родинах рак шкіри трапляється частіше. Якщо в когось із близьких родичів була меланома чи плоскоклітинний рак шкіри, ваші ризики зростають.
- Шкірні захворювання: деякі хронічні хвороби шкіри (актинічний кератоз, пігментна ксеродерма) та певні методи лікування псоріазу/екземи можуть підвищити ризик.
- Синдром Горліна: рідкісне спадкове захворювання, що призводить до множинних базальноклітинних карцином.
- Вплив радіації: після променевої терапії ризик злоякісних новоутворень на обробленій ділянці підвищується.
- Ослаблений імунітет: після трансплантації органів, при хронічних запальних хворобах, ВІЛ/СНІДі ризик раку шкіри зростає.
- Інфікування вірусом папіломи людини (ВПЛ): певні типи ВПЛ пов’язані із захворюванням Боуена – ранньою формою раку шкіри.
- Вплив хімічних речовин: тривалий контакт із певними хімікатами (миш’яком, кам’яновугільною смолою тощо) також збільшує ризик.
Як правильно проводити самоогляд
Рекомендується проводити самоогляд регулярно, наприклад, раз на місяць у добре освітленій кімнаті перед дзеркалом. Оглядайте все тіло, звертаючи увагу на будь-які нові родимки, плями, виразки чи утворення, які не загоюються, змінюються або виглядають незвично.
Ознаки, на які слід звернути увагу на:
- Асиметрія: одна половина утворення не схожа на іншу.
- Краї: нерівні, розмиті або зазубрені межі.
- Колір: різні відтінки в межах одного утворення (коричневий, чорний, червоний, білий, синій).
- Діаметр: розмір зазвичай перевищує 6 мм, але може бути й меншим.
- Динаміка: зміни розміру, форми або кольору.
Правило "гидкого каченяти"
Більшість родимок на тілі схожі між собою. Меланома, як правило, відрізняється від інших утворень – як гидке каченя серед каченят. Звертайте увагу на всі незвичні та одиничні плями.
Головне – зберігати спокій і бути уважним
Не кожна підозріла зміна – це рак. Існує багато нешкідливих шкірних утворень: родимки, папіломи, кератоми тощо. Але визначити їхню природу самостійно майже неможливо. Тому при будь-яких підозрілих змінах шкіри потрібно обов’язково звернутися до дерматолога або онкодерматолога.
Лікар уважно огляне не лише підозріле утворення, а й усі інші родимки та плями, а також може скласти "карту" новоутворень, що допоможе відстежувати динаміку та вчасно виявляти проблеми у майбутньому.