Такий підхід дозволяє виявити небезпечні зміни на ранніх стадіях, пройти просте лікування та запобігти серйозним наслідкам, повідомляє 24 Канал з посиланням на Mayo Clinic.

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Основні типи раку шкіри

Існує багато різновидів раку шкіри. Найчастіше зустрічаються базальноклітинна та плоскоклітинна карциноми. Як правило, ці типи добре піддаються лікуванню. Однак найнебезпечнішою вважається меланома – вона має схильність до раннього метастазування, що значно ускладнює терапію.

Якщо ви хочете дізнатися, як виглядають різні форми раку шкіри, тут фотографії (увага: медичні зображення можуть бути неприємними для сприйняття).

Причини виникнення раку шкіри

Злоякісні пухлини шкіри розвиваються через ушкодження ДНК клітин, унаслідок чого вони починають неконтрольовано ділитися та проникати в навколишні тканини.

Основним провокуючим чинником є вплив ультрафіолетового випромінювання. УФ-промені травмують генетичний матеріал клітин шкіри, підвищуючи ризик розвитку онкології. Тому всім, хто перебуває на сонці при УФ-індексі вище 2, рекомендується використовувати сонцезахисні засоби й максимально закривати шкіру одягом.

Варто пам’ятати: навіть один сильний сонячний опік із пухирями, особливо в дитинстві, збільшує ризик раку шкіри в майбутньому.

Однак навіть за умови регулярного захисту від сонця пухлина може розвинутися й на ділянках, що не піддаються впливу ультрафіолету – наприклад, на ступнях ніг чи в зоні геніталій.

Додаткові фактори ризику

Ультрафіолет – не єдина причина розвитку раку шкіри. Серед додаткових чинників:

Вік: імовірність немеланомних пухлин шкіри зростає з віком.

Тип шкіри: у людей зі світлою шкірою ризик меланоми вищий, однак і у темношкірих можлива акральна лентигінозна меланома на стопах, долонях, нігтях).

Солярії: штучне УФвипромінювання також є небезпечним.

Перенесений рак шкіри: якщо раніше ви вже стикалися з цим захворюванням, ймовірність рецидиву підвищується, хоча він не є обов’язковим.

Генетична схильність: у деяких родинах рак шкіри трапляється частіше. Якщо в когось із близьких родичів була меланома чи плоскоклітинний рак шкіри, ваші ризики зростають.

Шкірні захворювання: деякі хронічні хвороби шкіри (актинічний кератоз, пігментна ксеродерма) та певні методи лікування псоріазу/екземи можуть підвищити ризик.

Синдром Горліна: рідкісне спадкове захворювання, що призводить до множинних базальноклітинних карцином.

Вплив радіації: після променевої терапії ризик злоякісних новоутворень на обробленій ділянці підвищується.

Ослаблений імунітет: після трансплантації органів, при хронічних запальних хворобах, ВІЛ/СНІДі ризик раку шкіри зростає.

Інфікування вірусом папіломи людини (ВПЛ): певні типи ВПЛ пов’язані із захворюванням Боуена – ранньою формою раку шкіри.

Вплив хімічних речовин: тривалий контакт із певними хімікатами (миш’яком, кам’яновугільною смолою тощо) також збільшує ризик.

Як правильно проводити самоогляд

Рекомендується проводити самоогляд регулярно, наприклад, раз на місяць у добре освітленій кімнаті перед дзеркалом. Оглядайте все тіло, звертаючи увагу на будь-які нові родимки, плями, виразки чи утворення, які не загоюються, змінюються або виглядають незвично.

Ознаки, на які слід звернути увагу на:

Асиметрія: одна половина утворення не схожа на іншу.

Краї: нерівні, розмиті або зазубрені межі.

Колір: різні відтінки в межах одного утворення (коричневий, чорний, червоний, білий, синій).

Діаметр: розмір зазвичай перевищує 6 мм, але може бути й меншим.

Динаміка: зміни розміру, форми або кольору.

Правило "гидкого каченяти"

Більшість родимок на тілі схожі між собою. Меланома, як правило, відрізняється від інших утворень – як гидке каченя серед каченят. Звертайте увагу на всі незвичні та одиничні плями.

Головне – зберігати спокій і бути уважним

Не кожна підозріла зміна – це рак. Існує багато нешкідливих шкірних утворень: родимки, папіломи, кератоми тощо. Але визначити їхню природу самостійно майже неможливо. Тому при будь-яких підозрілих змінах шкіри потрібно обов’язково звернутися до дерматолога або онкодерматолога.

Лікар уважно огляне не лише підозріле утворення, а й усі інші родимки та плями, а також може скласти "карту" новоутворень, що допоможе відстежувати динаміку та вчасно виявляти проблеми у майбутньому.