Водночас аналіз розповсюдження бензену у житлових приміщеннях засвідчив, що і дорослі нерідко зазнають впливу небезпечних концентрацій цієї речовини, особливо у кімнатах із недостатньою вентиляцією, повідомляє 24 Канал з посиланням на Journal of Hazardous Materials.

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Це підкреслює важливість ефективного контролю за вентиляцією, в тому числі на кухнях ресторанів і кафе.

Нове дослідження впливу кухонних плит

У ході роботи дослідники змоделювали розповсюдження бензену у різних типах житла у США, спираючись на дані попередніх експериментів, у яких вимірювали рівень цього канцерогену у різних частинах приміщень під час роботи газових плит.

Аналіз потоків повітря показав, що у 5% випадків, коли плити виробляють найбільші обсяги бензену, цей газ поширюється не лише на кухню, а й може проникати навіть у спальні, де люди перебувають тривалий час.

Плити виділяють канцерогенні речовини

Оцінюючи ризики відповідно до стандартів Всесвітньої організації охорони здоров’я, вчені встановили: у дорослого ризик розвитку раку внаслідок впливу бензену становить від 0,94 до 5,89 на мільйон (при безпечному рівні – 1 на мільйон), а у дітей цей показник ще вищий — від 1,92 до 12,03 на мільйон, тобто у 1,85 раза більше.

Найбільша небезпека виникає при активному користуванні газовою плитою у погано провітрюваних кімнатах. Водночас використання кухонних витяжок може знизити рівень бензену в повітрі до трьох чвертей, що помітно зменшує ймовірність виникнення онкологічних захворювань.