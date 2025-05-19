Замість інвестування в медичні товари та обладнання, посадовці здійснювали закупівлі техніки Apple, пристроїв для тату та масажних апаратів, про це повідомили у пресслужбі БЕБ 19 травня, передає 24 Канал.

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Нецільове використання коштів в одному з підприємств МОЗ

Як зазначається, ця установа відповідає за постачання лікарням усіх необхідних медичних виробів, діагностичних матеріалів, пального та інших супутніх товарів. Попри це, керівництво організувало закупівлю більш як 2,4 мільйона одиниць різних побутових та косметологічних товарів, які не мають жодного відношення до лікувального процесу.

Серед придбаного БЕБ наводить:

тату-машинки з комплектуючими;

обладнання для косметології;

масажери

косметичні засоби;

смартфони Apple.

Куплені пристрої певний час зберігалися на складах, а згодом їх продавали значно дешевше за ринкову ціну. БЕБ встановило, що за призначенням ці товари не використовувалися, а послуги з їх використання не надавалися.

Збитки для бюджету на сотні мільйонів

Також з’ясувалося, що тривалий час закупівлі проходили через афілійовані компанії, у тому числі фіктивні фірми, які раніше вже фігурували у кримінальних провадженнях. Одне з таких підприємств навіть свого часу очолював колишній керівник згаданої державної установи, що може свідчити про можливі зловживання владою і корупційні ризики.

Попередні розрахунки свідчать про збитки для бюджету понад 262 мільйони гривень.

Зібрані аналітиками БЕБ матеріали вже передані до Державної податкової служби, Державної аудиторської служби та Міністерства охорони здоров’я. Фахівці рекомендували провести повний фінансовий аудит для перевірки залишків товарів на складах та ухвалення відповідних управлінських рішень.