Загальна вартість такої послуги стартує від 28 441 гривні та залежить від індивідуальних медичних коефіцієнтів пацієнта. Проте ці кошти компенсує Національна служба здоров’я України (НСЗУ), підкреслюють у Міністерстві охорони здоров’я, пише 24 Канал.

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Безкоштовне лікування катаракти в Україні

Програма медичних гарантій забезпечує рівний доступ до якісної допомоги всім громадянам, незалежно від місця проживання, прописки чи соціального статусу. Медичні послуги надаються на засадах універсальності – для кожного – та екстериторіальності – у будь-якій лікарні, яка уклала контракт із НСЗУ.

Зір – це базове відчуття, без якого якість життя суттєво знижується. Катаракта – не просто вікове ускладнення, а реальна причина втрати зору. Операція з її видалення – ефективне й доступне рішення. Саме тому ми зробили все, щоб українці могли отримати цю допомогу безоплатно, у межах Програми медичних гарантій,

– наголошує міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

Які послуги включає гарантований пакет?

консультацію офтальмолога;

детальну передопераційну діагностику;

хірургічне втручання з видалення катаракти;

імплантацію штучного кришталика разом із самим імплантом;

післяопераційне спостереження та супровід.

Як отримати безкоштовну допомогу?

Перший крок – звернутися до свого сімейного лікаря. Він допоможе обрати медзаклад, який працює за напрямом офтальмології та має договір із НСЗУ, а також оформить електронне направлення до офтальмолога. З цим направленням пацієнт зможе отримати всі етапи лікування без жодних додаткових витрат.

У Міністерстві охорони здоров’я наголошують: отримання цих послуг є абсолютно безкоштовним. Якщо з пацієнта вимагають гроші, слід звертатися до контакт-центру НСЗУ за номером 16-77 або повідомити про це МОЗ за телефоном 0 800 505 201.