Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит".
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Що відомо про унікальні операції, які тривали під час обстрілу Росії?
Так, наприкінці минулого тижня до "Охматдиту" доправили 4-річну дівчинку з Житомирщини. Вночі 10 липня у дитини, на жаль, констатували смерть головного мозку.
Це був перший випадок в нашій лікарні, коли наші медики спільно з психологами змогли пройти складний шлях разом із родиною і отримати згоду батьків на посмертне донорство. Це рішення – героїчне. Воно врятувало одразу три життя,
– повідомили у пресслужбі.
Єдина державна інформаційна система трансплантації (ЄДІСТ) визначила реципієнтів, двоє з яких уже перебували в "Охматдиті":
- 16-річна дівчина з хворобою Вільсона-Коновалова мала перший статус екстренності. Вона перебувала в реанімації, і це був її єдиний шанс вижити. Їй пересадили печінку.
- 14-річний хлопчик понад сім місяців жив на діалізі в "Охматдиті". Йому пересадили нирки.
Третьою пацієнткою стала 12-річна дівчинка з першим статусом екстреності. Цієї ж ночі їй пересадили серце в Інституті серця МОЗ України.
Операції тривали понад 13 годин. Лікарі продовжували роботу попри нічні вибухи, прольоти дронів та ракет, попри сирени. У трансплантології кожна хвилина важлива: адже чим менше часу органи поза тілом, тим більше шанс на успіх.
До слова, у Чернівцях під обстрілами лікарі рятували тяжкохвору Злату. У дівчинки під час атаки раптово зупинилося дихання.