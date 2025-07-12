Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Национальной детской специализированной больницы "Охматдет".

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Что известно об уникальных операциях, которые продолжались во время обстрела России?

Так, конце прошлой недели в "Охматдет" доставили 4-летнюю девочку из Житомирской области. Ночью 10 июля у ребенка, к сожалению, констатировали смерть головного мозга.