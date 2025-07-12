Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Национальной детской специализированной больницы "Охматдет".
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Что известно об уникальных операциях, которые продолжались во время обстрела России?
Так, конце прошлой недели в "Охматдет" доставили 4-летнюю девочку из Житомирской области. Ночью 10 июля у ребенка, к сожалению, констатировали смерть головного мозга.
Это был первый случай в нашей больнице, когда наши медики совместно с психологами смогли пройти сложный путь вместе с семьей и получить согласие родителей на посмертное донорство. Это решение – героическое. Оно спасло сразу три жизни,
– сообщили в пресс-службе.
- 16-летняя девушка с болезнью Вильсона-Коновалова имела первый статус экстренности. Она находилась в реанимации, и это был ее единственный шанс выжить. Ей пересадили печень.
- 14-летний мальчик более семи месяцев жил на диализе в "Охматдете". Ему пересадили почки.
Третьей пациенткой стала 12-летняя девочка с первым статусом экстренности. Этой же ночью ей пересадили сердце в Институте сердца МОЗ Украины.
Операции продолжались более 13 часов. Врачи продолжали работу несмотря на ночные взрывы, пролеты дронов и ракет, несмотря на сирены. В трансплантологии каждая минута важна: ведь чем меньше времени органы вне тела, тем больше шанс на успех.
К слову, в Черновцах под обстрелами врачи спасали тяжелобольную Злату. У девочки во время атаки внезапно остановилось дыхание.