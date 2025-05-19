Вместо инвестирования в медицинские товары и оборудование, чиновники осуществляли закупки техники Apple, устройств для тату и массажных аппаратов, об этом сообщили в пресс-службе БЭБ 19 мая, передает 24 Канал.

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Нецелевое использование средств в одном из предприятий Минздрава

Как отмечается, это учреждение отвечает за поставки больницам всех необходимых медицинских изделий, диагностических материалов, топлива и других сопутствующих товаров. Несмотря на это, руководство организовало закупку более 2,4 миллиона единиц различных бытовых и косметологических товаров, которые не имеют никакого отношения к лечебному процессу.

Среди приобретенного БЭБ приводит:

тату-машинки с комплектующими;

оборудование для косметологии;

массажеры

косметические средства;

смартфоны Apple.

Купленные устройства определенное время хранились на складах, а впоследствии их продавали значительно дешевле рыночной цены. БЭБ установило, что по назначению эти товары не использовались, а услуги по их использованию не предоставлялись.

Убытки для бюджета на сотни миллионов

Также выяснилось, что длительное время закупки проходили через аффилированные компании, в том числе фиктивные фирмы, которые ранее уже фигурировали в уголовных производствах. Одно из таких предприятий даже в свое время возглавлял бывший руководитель упомянутого государственного учреждения, что может свидетельствовать о возможных злоупотреблениях властью и коррупционных рисках.

Предварительные расчеты свидетельствуют о убытках для бюджета более 262 миллионов гривен.

Собранные аналитиками БЭБ материалы уже переданы в Государственную налоговую службу,, Государственную аудиторскую службу и Министерство здравоохранения. Специалисты рекомендовали провести полный финансовый аудит для проверки остатков товаров на складах и принятия соответствующих управленческих решений.