Пациенты, которым выполняли удаление мочевого пузыря (цистэктомию), традиционно сталкивались с двумя основными методами восстановления оттока мочи: илеостомией (созданием искусственного отверстия в брюшной стенке для отвода мочи в специальный мешок) и формированием неоцистиса из фрагмента кишечника, сообщает 24 Канал со ссылкой на UCLA Health.

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Сложности трансплантации мочевого пузыря

Однако оба эти способа имеют существенные риски. Кишечная ткань содержит много бактерий, что вызывает инфекции мочевыводящих путей почти у 80% пациентов, а это со временем может привести к нарушениям функции почек и электролитного баланса.

Долгое время пересадка донорского мочевого пузыря считалась невозможной из-за анатомических особенностей – орган расположен глубоко в малом тазу, окружен сложной сетью сосудов, и его извлечение требует чрезвычайной точности для сохранения кровоснабжения. Однако достижения трансплантологии в пересадке лица, рук и даже матки подтолкнули специалистов к новым прорывам.

Первая пересадка мочевого пузыря

В 2020 году хирурги Калифорнийского университета Индербир Гилл и Нима Насири взялись за разработку уникальной методики трансплантации мочевого пузыря. Первые опыты проводились на свиньях и телах умерших людей. К 2023 году медики отработали технику соединения кровеносных сосудов донорского пузыря вне тела, что позволило уменьшить количество сосудистых анастомозов у реципиента с четырех до двух.

Первым пациентом, которому была выполнена такая операция, стал Оскар Ларрайнсар, 41-летний отец четверых детей, который ранее пережил удаление обеих почек из-за онкозаболевания. В течение семи лет он был вынужден проходить диализ. Более того, из-за редкой формы рака его мочевой пузырь почти полностью удалили, оставив лишь небольшой фрагмент объемом около 30 кубических сантиметров при норме более 300 мл.

В мае 2025 года команда хирургов под руководством Хилла и Насири провела восьмичасовую операцию по пересадке Оскару не только почки, но и мочевого пузыря. Сначала ему пересадили почку, а затем новый пузырь и соединили оба органа. Результаты превзошли все ожидания: трансплантированная почка сразу начала вырабатывать мочу, уровень креатинина в крови снизился, и пациенту больше не требовался диализ.

Сначала пациенту установили катетер, что является стандартной процедурой после таких хирургических вмешательств. Уже через два дня катетер сняли, и во время контрольного осмотра Оскар самостоятельно смог помочиться, впервые за много лет почувствовав естественный позыв. Это стало неожиданностью для врачей, которые сомневались, сможет ли он контролировать процесс мочеиспускания из-за отсутствия нервных связей между пересаженным органом и телом пациента.

Надежда для многих пациентов

По словам Рэйчел Форбс, трансплантолога из Университета Вандербильта, постоянный прием иммунодепрессантов, необходимых для избежания отторжения органов, может привести к новым проблемам со здоровьем. В случае Ларрайнсара этот риск считается оправданным, поскольку из-за пересаженной почки он и так принимает эти препараты.

В ближайшее время врачи планируют провести еще как минимум четыре аналогичные операции, чтобы тщательно изучить возможные осложнения и подтвердить безопасность нового подхода. В случае успеха методика может стать спасением для тысяч пациентов с тяжелыми заболеваниями мочевого пузыря.