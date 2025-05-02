Що це таке, чому виникає і як із цим боротися, розповідає 24 Канал з посиланням на ncbi.

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Що таке альвеоліт

Альвеоліт – це запалення зубної лунки після видалення зуба. У нормі в місці видалення утворюється згусток крові, який закриває кістку, захищає її від бактерій і запускає процес загоєння. Якщо цей згусток не сформувався або випав занадто рано - лунка залишається відкритою. Саме тоді туди потрапляють мікроби, і починається запалення.

Чому виникає альвеоліт: основні причини

Видалення зуба було травматичним (наприклад, зуб мудрості або ретинований зуб).

Пацієнт порушив рекомендації лікаря: полоскання рота в перші дні після видалення, паління, вживання алкоголю.

Низький імунітет або хронічні хвороби (цукровий діабет, анемія, гормональні порушення).

Недотримання гігієни ротової порожнини.

Випадіння або відсутність кров’яного згустку — найчастіша причина.

Основні симптоми альвеоліту

Посилення болю через 2–4 дні після видалення (спочатку могло бути краще, але потім стало гірше).

Біль іррадіює в сусідні ділянки: вухо, щелепу, голову.

Неприємний запах з рота.

Відчуття пустої лунки, в ній видно кістку, немає згустку.

Підвищення температури (іноді).

Пухлість ясен або щоки.

Які можливі ускладнення, якщо не лікувати

Якщо не звернутись до стоматолога, альвеоліт може перейти у хронічне запалення, викликати остеомієліт (запалення кістки), поширення інфекції або навіть загальну інтоксикацію організму. Самостійно проблема не минає.

Як лікують альвеоліт

Очищення лунки від залишків їжі, некротичних тканин.

Промивання антисептиками (хлоргексидин, фурацилін).

Нанесення антисептичної або знеболювальної пов’язки.

За потреби — призначення антибіотиків, знеболювальних та протизапальних препаратів.

Регулярний огляд і перев’язки в стоматолога.

Важливо. Не намагайтеся самостійно полоскати чи видаляти щось із лунки! Це може погіршити ситуацію.

Профілактика альвеоліту

Щоб знизити ризик запалення після видалення зуба:

Не полощіть рот у перші 24 години після процедури.

Не куріть і не вживайте алкоголь мінімум 3 дні.

Не їжте гарячу їжу, тверде, гостре чи кисле — у перші дні після видалення.

Не чіпайте лунку язиком або пальцями.

Дотримуйтесь рекомендацій стоматолога і приходьте на повторний огляд.

Підтримуйте гігієну, але дуже обережно чистьте зуби біля місця видалення.

Важливо! Варто негайно звертатися до лікаря, якщо: біль посилився на 2–4 день після видалення; ви відчуваєте гнійний запах; з'явилась температура, набряк, головний біль; в лунці немає згустку або вона виглядає сухою, сірою.