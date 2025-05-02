Что это такое, почему возникает и как с этим бороться, рассказывает 24 Канал со ссылкой на ncbi.
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Что такое альвеолит
Альвеолит – это воспаление зубной лунки после удаления зуба. В норме в месте удаления образуется сгусток крови, который закрывает кость, защищает ее от бактерий и запускает процесс заживления. Если этот сгусток не сформировался или выпал слишком рано - лунка остается открытой. Именно тогда туда попадают микробы, и начинается воспаление.
Почему возникает альвеолит: основные причины
- Удаление зуба было травматичным (например, зуб мудрости или ретинированный зуб).
- Пациент нарушил рекомендации врача: полоскание рта в первые дни после удаления, курение, употребление алкоголя.
- Низкий иммунитет или хронические болезни (сахарный диабет, анемия, гормональные нарушения).
- Несоблюдение гигиены ротовой полости.
- Выпадение или отсутствие кровяного сгустка - самая частая причина.
Основные симптомы альвеолита
- Усиление боли через 2–4 дня после удаления (сначала могло быть лучше, но потом стало хуже).
- Боль иррадиирует в соседние участки: ухо, челюсть, голову.
- Неприятный запах изо рта.
- Ощущение пустой лунки, в ней видно кость, нет сгустка.
- Повышение температуры (иногда).
- Опухлость десны или щеки.
Какие возможны осложнения, если не лечить
Как лечат альвеолит
- Очищение лунки от остатков пищи, некротических тканей.
- Промывание антисептиками (хлоргексидин, фурацилин).
- Нанесение антисептической или обезболивающей повязки.
- При необходимости - назначение антибиотиков, обезболивающих и противовоспалительных препаратов.
- Регулярный осмотр и перевязки у стоматолога.
Важно. Не пытайтесь самостоятельно полоскать или удалять что-то из лунки! Это может усугубить ситуацию.
Профилактика альвеолита
Чтобы снизить риск воспаления после удаления зуба:
- Не полощите рот в первые 24 часа после процедуры.
- Не курите и не употребляйте алкоголь минимум 3 дня.
- Не ешьте горячую пищу, твердое, острое или кислое - в первые дни после удаления.
- Не трогайте лунку языком или пальцами.
- Следуйте рекомендациям стоматолога и приходите на повторный осмотр.
- Поддерживайте гигиену, но очень осторожно чистите зубы возле места удаления.
Важно! Стоит немедленно обращаться к врачу, если: боль усилилась на 2–4 день после удаления; вы чувствуете гнойный запах; появилась температура, отек, головная боль; в лунке нет сгустка или она выглядит сухой, серой.