Что это такое, почему возникает и как с этим бороться, рассказывает 24 Канал со ссылкой на ncbi.

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Что такое альвеолит

Альвеолит – это воспаление зубной лунки после удаления зуба. В норме в месте удаления образуется сгусток крови, который закрывает кость, защищает ее от бактерий и запускает процесс заживления. Если этот сгусток не сформировался или выпал слишком рано - лунка остается открытой. Именно тогда туда попадают микробы, и начинается воспаление.

Почему возникает альвеолит: основные причины

Удаление зуба было травматичным (например, зуб мудрости или ретинированный зуб).

Пациент нарушил рекомендации врача: полоскание рта в первые дни после удаления, курение, употребление алкоголя.

Низкий иммунитет или хронические болезни (сахарный диабет, анемия, гормональные нарушения).

Несоблюдение гигиены ротовой полости.

Выпадение или отсутствие кровяного сгустка - самая частая причина.

Основные симптомы альвеолита

Усиление боли через 2–4 дня после удаления (сначала могло быть лучше, но потом стало хуже).

Боль иррадиирует в соседние участки: ухо, челюсть, голову.

Неприятный запах изо рта.

Ощущение пустой лунки, в ней видно кость, нет сгустка.

Повышение температуры (иногда).

Опухлость десны или щеки.

Какие возможны осложнения, если не лечить

Если не обратиться к стоматологу, альвеолит может перейти в хроническое воспаление, вызвать остеомиелит (воспаление кости), распространение инфекции или даже общую интоксикацию организма. Самостоятельно проблема не проходит.

Как лечат альвеолит

Очищение лунки от остатков пищи, некротических тканей.

Промывание антисептиками (хлоргексидин, фурацилин).

Нанесение антисептической или обезболивающей повязки.

При необходимости - назначение антибиотиков, обезболивающих и противовоспалительных препаратов.

Регулярный осмотр и перевязки у стоматолога.

Важно. Не пытайтесь самостоятельно полоскать или удалять что-то из лунки! Это может усугубить ситуацию.

Профилактика альвеолита

Чтобы снизить риск воспаления после удаления зуба:

Не полощите рот в первые 24 часа после процедуры.

Не курите и не употребляйте алкоголь минимум 3 дня.

Не ешьте горячую пищу, твердое, острое или кислое - в первые дни после удаления.

Не трогайте лунку языком или пальцами.

Следуйте рекомендациям стоматолога и приходите на повторный осмотр.

Поддерживайте гигиену, но очень осторожно чистите зубы возле места удаления.

Важно! Стоит немедленно обращаться к врачу, если: боль усилилась на 2–4 день после удаления; вы чувствуете гнойный запах; появилась температура, отек, головная боль; в лунке нет сгустка или она выглядит сухой, серой.