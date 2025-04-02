Цей крок став частиною, як стверджують в адміністрації Трампа, широкої стратегії оптимізації діяльності федерального уряду та зменшення бюджетних витрат, яку просуває підприємець та мільярдер Ілон Маск, повідомляє агенція Reuters, передає 24 Канал.

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Звільнення ключових медичних спеціалістів у США

Міністр охорони здоров'я Роберт Ф. Кеннеді-молодший назвав звільнення необхідним заходом, спрямованим на боротьбу із зайвою бюрократією. Водночас серед звільнених опинилися провідні спеціалісти, які займалися важливими науковими дослідженнями в таких сферах, як онкологія, вакцинація та фармацевтика.

Зокрема, зі своїх посад пішли директор Управління нових лікарських засобів FDA Пітер Штайн і керівник Центру тютюнових виробів цього ж агентства Браян Кінг. Також було звільнено Пітера Маркса, одного з найважливіших експертів FDA у сфері вакцинації.

Критика рішення

Колишній комісар FDA Роберт Келіфф висловив занепокоєння майбутнім агентства, зазначивши, що в історичній перспективі ці зміни можуть бути оцінені як серйозна помилка. У своєму дописі в соцмережі LinkedIn він зазначив:

FDA, яке ми знали раніше, вже не існує. Більшість керівних фахівців, які мали глибокі знання та досвід у питаннях розробки та безпеки медичних препаратів, втратили свої посади.

Ця ситуація викликала масове невдоволення всередині колективів. Багато співробітників дізналися про своє звільнення вже після того, як їм заборонили пройти до офісів через охорону.

Працівникам FDA видали спеціальні листи із вказівками щодо повернення обладнання та деталями процедури звільнення. Очевидці розповідають про великі черги в установах, у яких звільнені годинами очікували на подальшу інформацію.