В дитинстві нас лякали: "Не дивись на зварювання — осліпнеш!". Але в дитинстві поширювали чимало міфів тому тепер нам потрібно вирішити, чи передавати це знання наступним поколінням, чи забути назавжди, повідомляє 24 Канал з посиланням на Canadian Centre for Occupational Health and Safety. Welding.

Також на тему Допоможе схуднути та покращити травлення: 4 спеції, з якими ваша вівсянка стане ще кориснішою

Зварювання шкодить зору

Страх перед зварюванням не виник на порожньому місці: причина криється у випромінюванні, яке виходить від зварювальної дуги. Воно поділяється на три типи:

Інфрачервоне випромінювання – з довжиною хвилі від 700 до 1400 нанометрів. Видиме світло – з довжиною хвилі від 400 до 700 нанометрів. Ультрафіолетове випромінювання – з довжиною хвилі від 200 до 400 нанометрів. Це випромінювання ділиться на три категорії: UV-A, UV-B і UV-C. Останні два типи можуть поглинатися рогівкою, якщо очі не захищені.

Фотокератит

Ультрафіолетове випромінювання має високу енергію і, як і сонячні промені, може викликати опіки рогівки або кон'юнктиви – слизової оболонки ока. Цей стан називається фотокератитом, який може бути тимчасовим або постійним. Його ознаки включають:

біль і почервоніння в очах;

сльозотеча;

розмитий або нечіткий зір;

набряк повік;

чутливість до світла та відчуття стороннього тіла в очах.

Час виникнення цих симптомів залежить від безлічі факторів: інтенсивності випромінювання, відстані до зварювальної дуги та кута, під яким випромінювання потрапляє в очі.

Тривалий вплив інфрачервоного випромінювання може нагрівати лінзу ока, що з часом призводить до катаракти, тоді як тривалий вплив ультрафіолетових променів пов'язують із розвитком меланоми ока – формою раку. Однак такі ризики стосуються людей, які не дотримуються заходів безпеки на робочому місці.