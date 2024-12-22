Американська дієтологиня розповіла про 4 спеції, як зроблять ранкову вівсянку більш корисною для вашого організму, а ще смачною та цікавою на смак, інформує 24 Канал.

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Переваги спецій для здоров'я

Додавання спецій до вівсянки не тільки покращує смак каші, але й приносить користь для здоров’я, зокрема для прискорення обміну речовин. Річ у тім, що певні спеції мають термогенні властивості, які потенційно підвищують ефективність спалювання жиру в організмі. Додавання цих спецій у вашу ранкову вівсянку може не лише покращити смак страви, а й допомогти контролювати вагу та покращити загальний стан здоров'я.

Шафран

Шафран допомагає контролювати вагу, регулювати апетит, зменшувати потяг до їжі, що може запобігти переїданню та сприяти збалансованому харчуванню. Це також може покращити настрій, потенційно зменшуючи переїдання, пов'язане зі стресом.

Щоправда, це досить дорога спеція. За словами дієтологині, шафран може допомогти приборкати апетит і запобігти переїданню, що опосередковано підтримує контроль ваги. Він також містить антиоксиданти, які підтримують здоровий метаболізм.

Як додавати шафран до вівсянки? Замочіть кілька ниток шафрану в теплій воді або молоці на 5 – 10 хвилин, а потім перемішайте настояну рідину з вівсянкою під час варіння.

Мускатний горіх

Мускатний горіх містить міристицин – речовина, яка допомагає травленню, стимулюючи травні ферменти. Що своєю чергою може сприяти кращому розщеплюванню їжі, потенційно підтримуючи метаболізм.

Мускатний горіх може допомогти травленню та покращити метаболізм жирів. Його ефірні олії також сприяють детоксикації, що може сприяти нормалізації обміну речовин.

Чорний перець

У нещодавньому дослідженні вчені підкреслили користь чорного перцю, який містить сполуку піперин. Цей природний інгредієнт, як відомо, прискорює метаболічні процеси, тим самим підвищуючи здатність організму спалювати калорії та жири. Крім того, піперин полегшує засвоєння поживних речовин з різних продуктів харчування та спецій, включаючи куркумін з куркуми, що може додатково підтримувати здоров'я метаболізму.

Він містить активну сполуку під назвою піперин, яка допомагає покращити травлення та засвоєння поживних речовин, потенційно посилюючи метаболізм жиру, — зазначає дієтологиня.

Імбир

Імбир містить такі сполуки, як гінгерол і шогаол, які, як було показано, підвищують температуру тіла та стимулюють спалювання жиру.

Імбир надасть аромату вівсянці та забезпечить термогенний ефект, який може підвищити температуру тіла і збільшити витрату калорій.