Такі висновки зробили дослідники з Лундського університету, інформує 24 Канал. Вони 20 років спостерігали за майже 70 000 людей, вік яких становив 45 – 83 років, половина з них – жінки.

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Солодкі напої є найбільним ворогом серця

Найбільш резонансим висновком дослідження стало те, що різні джерела доданого цукру впливали на здоров’я серця по-різному. Зокрема, напої з цукром виявилися особливо "агресивними".

Люди, які вживали понад 8 порцій солодких напоїв на тиждень, мали підвищенні ризики небезпечних хвороб:

ішемічного інсульту на 19%,

серцевої недостатності на 18%,

фібриляції передсердь на 11%,

аневризми черевної аорти на 31%.

Тож, дослідники попередили, що споживання солодких напоїв пов'язане із такими небезпечними станами, як ішемічний інсульт та аневризма черевної аорти.

Ба більше, вчені виявили, що чим збільшуєтьчя споживання таких напоїв – зростає і ризик цих хвороб.



Шкода газованих напоїв / Фото unsplash

Випічка, морозиво, шоколад в раціоні допустимі

А ось іншим несподіваним відкриттям учених стало те, що випічка, морозиво та шоколад навпаки мають бути у раціоні людини. Зокрема, вони припустили, що помірне споживання цих ласощів може бути маркером соціальних зв'язків і загального добробуту, а не просто фактором харчування.

Нове дослідження показало, що люди, які отримують від 5% до 7,5% добової норми калорій за рахунок доданого цукру, можуть мати знижений ризик розвитку серцево-судинних захворювань, включаючи ішемічний інсульт, серцевий напад, серцеву недостатність та фібриляцію передсердь.

Цей висновок свідчить про те, що помірне споживання цукру може бути пов'язане з кращим здоров'ям серця порівняно з низьким рівнем споживання цукру.

Неточності дослідження

Автори вважють отримані висновки важливими для медицини у контексті профілактики серцево-судинних захворювань. Однак, попереджають, що, оскільки дослідження зосереджено лише на шведах, результати можуть стосуватися не всіх.

При цьому, в будь-якому випадку напої з цукром, особливо газовані, варто віднести до категорії “вживати з обережністю”, а от щодо випічки, шоколаду – це ще слід перевірити у групах ширшої вибірки.