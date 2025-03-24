Революція у лікуванні інсульту: створили ліки, які повністю відновлюють рух

Новий препарат DDL-920 зміг повністю відновити рухові функції у мишей, які пережили інсульт. Це перший випадок, коли медикаментозна терапія змогла замінити весь процес реабілітації.

Інсульт є однією з основних причин інвалідності серед дорослих. Щороку мільйони людей втрачають можливість рухатися або говорити через пошкодження мозку. Традиційні методи відновлення базуються на фізіотерапії, але її ефективність залишається обмеженою: лише 20 – 30% пацієнтів повертають повний контроль над своїм тілом, повідомляє 24 Канал з посилання на Nature Communications.

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Протягом десятиліть вчені намагалися створити ліки для прискорення процесу реабілітації, однак жоден препарат досі не демонстрував значних результатів. Дослідники з Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі вперше виявили речовину, яка може стати основою такого препарату.

Нові ліки проти інсульту

Під час експериментів на мишах з інсультом, викликаним штучним шляхом, вчені блокували кровопостачання у тій частині мозку, яка відповідає за рух передніх лап. Через три дні частині мишей почали давати DDL-920, тоді як контрольна група отримувала плацебо.

Для оцінки змін використовувалася двофотонна мікроскопія. У мишей, які отримували DDL-920, активність нейронів у премоторній корі зросла на 40% порівняно з контрольною групою. Щільність функціональних зв’язків між нейронами досягла 85% від рівня здорових тварин.

Небачена ефективність

Через чотири тижні всі миші з експериментальної групи повністю відновили здатність ходити та захоплювати об'єкти, у той час, як у мишей, які отримували плацебо, покращення становили лише 15 – 20%.

Інсульт порушує взаємодію з нейронами, відповідальними за вироблення парвальбумінового білка. Ці клітини є критично важливими для роботи мозку, включаючи координацію рухів. Вони також забезпечують мозкові ритми, відомі як гамма-коливання (30 – 170 Гц), які необхідні для скоординованих рухів і порушуються при інсульті.

Дослідники встановили, що DDL-920 знижує тонічне гальмування парвальбумінових нейронів, активуючи їх. Це сприяє відновленню гамма-коливань. Ба більше, препарат стимулює формування нових синаптичних зв’язків між пошкодженими нейронами та парвальбуміновими інтернейронами. Кількість таких зв'язків зросла утричі.

У результаті через 28 днів у всіх мишей, які отримували DDL-920, відновилися рухові функції. Гамма-ритми у премоторній корі посилилися на 60%, а кількість синаптичних зв’язків між парвальбуміновими інтернейронами та пошкодженими нейронами збільшилася на 200% від початкового рівня.

DDL-920 став першим препаратом, який відтворює ефекти фізіотерапії на молекулярному рівні. Якщо клінічні випробування на людях підтвердять його безпеку, це стане революцією у лікуванні наслідків інсульту.

Препарат буде особливо корисним для пацієнтів, які не можуть пройти тривалу реабілітацію через вік або важкий стан. У найближчому майбутньому планується проведення досліджень на приматах і підготовка до першого етапу клінічних випробувань.