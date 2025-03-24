Революция в лечении инсульта: создали лекарство, которое полностью восстанавливает движение

Новый препарат DDL-920 смог полностью восстановить двигательные функции у мышей, переживших инсульт. Это первый случай, когда медикаментозная терапия смогла заменить весь процесс реабилитации.

Инсульт является одной из основных причин инвалидности среди взрослых. Ежегодно миллионы людей теряют возможность двигаться или говорить из-за повреждения мозга. Традиционные методы восстановления базируются на физиотерапии, но ее эффективность остается ограниченной: только 20 – 30% пациентов возвращают полный контроль над своим телом, сообщает 24 Канал со ссылкой на Nature Communications.

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В течение десятилетий ученые пытались создать лекарство для ускорения процесса реабилитации, однако ни один препарат до сих пор не демонстрировал значительных результатов. Исследователи из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе впервые обнаружили вещество, которое может стать основой такого препарата.

Новое лекарство против инсульта

Во время экспериментов на мышах с инсультом, вызванным искусственным путем, ученые блокировали кровоснабжение в той части мозга, которая отвечает за движение передних лап. Через три дня части мышей начали давать DDL-920, тогда как контрольная группа получала плацебо.

Для оценки изменений использовалась двухфотонная микроскопия. У мышей, получавших DDL-920, активность нейронов в премоторной коре выросла на 40% по сравнению с контрольной группой. Плотность функциональных связей между нейронами достигла 85% от уровня здоровых животных.

Невиданная эффективность

Через четыре недели все мыши из экспериментальной группы полностью восстановили способность ходить и захватывать объекты, в то время, как у мышей, получавших плацебо, улучшения составляли лишь 15 – 20%.

Инсульт нарушает взаимодействие с нейронами, ответственными за выработку парвальбуминового белка. Эти клетки являются критически важными для работы мозга, включая координацию движений. Они также обеспечивают мозговые ритмы, известные как гамма-колебания (30 – 170 Гц), которые необходимы для скоординированных движений и нарушаются при инсульте.

Исследователи установили, что DDL-920 снижает тоническое торможение парвальбуминовых нейронов, активируя их. Это способствует восстановлению гамма-колебаний. Более того, препарат стимулирует формирование новых синаптических связей между поврежденными нейронами и парвальбуминовыми интернейронами. Количество таких связей возросло втрое.

В результате через 28 дней у всех мышей, получавших DDL-920, восстановились двигательные функции. Гамма-ритмы в премоторной коре усилились на 60%, а количество синаптических связей между парвальбуминовыми интернейронами и поврежденными нейронами увеличилось на 200% от начального уровня.

DDL-920 стал первым препаратом, который воспроизводит эффекты физиотерапии на молекулярном уровне. Если клинические испытания на людях подтвердят его безопасность, это станет революцией в лечении последствий инсульта.

Препарат будет особенно полезным для пациентов, которые не могут пройти длительную реабилитацию из-за возраста или тяжелого состояния. В ближайшем будущем планируется проведение исследований на приматах и подготовка к первому этапу клинических испытаний.