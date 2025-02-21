Основні фактори ризику інсульту
Лікар-невролог та експерт ВООЗ Юрій Фломін пояснив, що приблизно 90% випадків інсульту спричинені факторами, на які можна впливати, інформує 24 Канал.
Дивіться також Які продукти найкраще впливають на роботу мозку
Зокрема, 80% випадків інсульту викликають такі чинники:
- Артеріальна гіпертензія – підвищений тиск створює велике навантаження на судини, що може призвести до їхнього розриву або закупорки.
- Надмірна вага та ожиріння – збільшує ризик серцево-судинних захворювань, підвищеного рівня холестерину та цукрового діабету.
- Куріння (включаючи електронні сигарети) – сприяє звуженню судин і підвищенню рівня холестерину.
- Високий рівень холестерину – формує атеросклеротичні бляшки в судинах, що перешкоджає нормальному кровотоку.
- Підвищений рівень глюкози в крові – сприяє розвитку тромбів і порушує роботу судинної системи.
Додаткові фактори ризику
Крім основних, на ймовірність інсульту впливають:
- серцеві захворювання (зокрема миготлива аритмія);
- нездорове харчування;
- зловживання алкоголем;
- хронічний стрес, депресія, безсоння;
- прийом комбінованих оральних контрацептивів.
Чи дійсно стрес викликає інсультПопри поширену думку, стрес не є основною причиною інсульту, зазначає Юрій Фломін. Він пояснює, що сам по собі стрес рідко викликає інсульт, але може призводити до гіпертонії, що вже є серйозним фактором ризику.
"Якщо розташувати всі чинники ризику за їхнім впливом, то стрес опиняється у другому десятку", – каже експерт ВООЗ.
Фактори, на які неможливо вплинути
Є фактори ризику, які неможливо змінити, але їх варто враховувати:
- Вік – ризик інсульту значно зростає після 55 років.
- Стать – чоловіки частіше стикаються з інсультом, але у жінок він зазвичай протікає важче.
- Спадковість – якщо у близьких родичів був інсульт, ризик зростає.
Зауважте. Перенесені транзиторні ішемічні атаки (ТІА) – навіть короткочасні порушення мозкового кровообігу збільшують ризик серйозного інсульту в майбутньому.
Як знизити ризик інсульту
Здоровий спосіб життя та контроль за ключовими факторами допоможуть суттєво зменшити ризик:
- контролюйте артеріальний тиск;
- відмовтесь від куріння та надмірного вживання алкоголю;
- підтримуйте здорову вагу;
- дотримуйтесь збалансованого харчування;
- регулярно перевіряйте рівень холестерину та глюкози в крові.
Інсульт – це серйозна загроза, але більшість випадків можна попередити, якщо своєчасно звернути увагу на фактори ризику та змінити звички.