Основні фактори ризику інсульту

Лікар-невролог та експерт ВООЗ Юрій Фломін пояснив, що приблизно 90% випадків інсульту спричинені факторами, на які можна впливати, інформує 24 Канал.

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Зокрема, 80% випадків інсульту викликають такі чинники:

Артеріальна гіпертензія – підвищений тиск створює велике навантаження на судини, що може призвести до їхнього розриву або закупорки.

Надмірна вага та ожиріння – збільшує ризик серцево-судинних захворювань, підвищеного рівня холестерину та цукрового діабету.

Куріння (включаючи електронні сигарети) – сприяє звуженню судин і підвищенню рівня холестерину.

Високий рівень холестерину – формує атеросклеротичні бляшки в судинах, що перешкоджає нормальному кровотоку.

Підвищений рівень глюкози в крові – сприяє розвитку тромбів і порушує роботу судинної системи.

Додаткові фактори ризику

Крім основних, на ймовірність інсульту впливають:

серцеві захворювання (зокрема миготлива аритмія);

нездорове харчування;

зловживання алкоголем;

хронічний стрес, депресія, безсоння;

прийом комбінованих оральних контрацептивів.

Чи дійсно стрес викликає інсульт Попри поширену думку, стрес не є основною причиною інсульту, зазначає Юрій Фломін. Він пояснює, що сам по собі стрес рідко викликає інсульт, але може призводити до гіпертонії, що вже є серйозним фактором ризику.

"Якщо розташувати всі чинники ризику за їхнім впливом, то стрес опиняється у другому десятку", – каже експерт ВООЗ.

Фактори, на які неможливо вплинути

Є фактори ризику, які неможливо змінити, але їх варто враховувати:

Вік – ризик інсульту значно зростає після 55 років.

Стать – чоловіки частіше стикаються з інсультом, але у жінок він зазвичай протікає важче.

Спадковість – якщо у близьких родичів був інсульт, ризик зростає.

Зауважте. Перенесені транзиторні ішемічні атаки (ТІА) – навіть короткочасні порушення мозкового кровообігу збільшують ризик серйозного інсульту в майбутньому.

Як знизити ризик інсульту

Здоровий спосіб життя та контроль за ключовими факторами допоможуть суттєво зменшити ризик:

контролюйте артеріальний тиск;

відмовтесь від куріння та надмірного вживання алкоголю;

підтримуйте здорову вагу;

дотримуйтесь збалансованого харчування;

регулярно перевіряйте рівень холестерину та глюкози в крові.

Інсульт – це серйозна загроза, але більшість випадків можна попередити, якщо своєчасно звернути увагу на фактори ризику та змінити звички.