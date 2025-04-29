Згідно з однією з гіпотез, високі чоловіки та жінки можуть бути впевненішими в собі чи викликати більш позитивне сприйняття. Інша теорія передбачає, що високий зріст пов'язаний із покращеними когнітивними здібностями, повідомляє 24 Канал з посиланням на Economics and Human Biology.

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Зокрема, високі люди зазвичай демонструють кращі результати у тестах на когнітивний розвиток порівняно зі своїми нижчими однолітками. Це дозволяє припустити, що успіхи на ринку праці можуть бути зумовлені не лише зростом, а й вищими розумовими здібностями.

Нове дослідження успішності дітей

Оскільки академічна успішність відіграє ключову роль у формуванні майбутнього заробітку, економісти провели дослідження, щоб визначити, як зріст дітей впливає на їхні успіхи у навчанні.

Для цього були використані дані Департаменту освіти Нью-Йорка, що містять щорічні результати тестів учнів державних шкіл, статистику їхнього зросту, демографічну інформацію та інші відомості. Аналіз охопив майже 500 тисяч школярів початкової та середньої школи за період з 2010 по 2017 роки.

Високі діти мають кращі бали

Результати показали, що існує стійкий, хоча й незначний, зв’язок між зростом і академічними досягненнями. У середньому вищі школярі трохи краще справлялися з тестами з математики та англійської мови. Цей ефект спостерігався як у хлопців, так і у дівчат.

Дослідження враховувало відносні показники зросту всередині класу порівняно з однолітками тієї ж статі та віку. Виявилося, що діти, зріст яких перевищував середній показник на одне стандартне відхилення, отримували в тестах результати на 0,03–0,04 стандартного відхилення вище.

Хоча різниця була незначною, вона виявилася статистично значущою. Наприклад, у тестах з англійської мови найвищі 2,5% учнів демонстрували результати на 0,18 – 0,19 стандартного відхилення вище порівняно з найнижчими однокласниками.

Додатково дослідники вивчили, чи не пов’язані виявлені ефекти зі станом здоров’я дітей: припускалося, що високі школярі можуть рідше хворіти чи краще харчуватися. Однак навіть із врахуванням таких факторів, як ожиріння та відвідуваність школи, зв’язок між зростом і оцінками зберігався. Скориговані дані з урахуванням сімейного становища та умов раннього дитинства послабили кореляцію, але вона все ж залишалася статистично значущою.

Автори дослідження також підкреслили, що оцінити всі аспекти впливу раннього розвитку та соціальних факторів на високих дітей повністю не вдалося.