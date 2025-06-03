Науковці наголошують: фізичні вправи можуть бути настільки ж ефективними, як лікарські препарати проти раку, однак не супроводжуються токсичними побічними ефектами. Про це повідомляє британське видання The Guardian, передає 24 Канал.

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Нове дослідження раку

Раніше більшість досліджень впливу спорту на перебіг онкологічних захворювань зосереджувалися переважно на профілактиці і мали лише спостережний характер. До останнього часу не було переконливих доказів, що регулярна фізична активність позитивно впливає на вже хворих пацієнтів.

Щоб змінити це, вчені провели масштабне дослідження за участі майже 900 людей із діагнозом рак кишківника. Половина учасників перебувала під наглядом персональних тренерів, які допомагали дотримуватися режиму тренувань з помірною активністю протягом трьох років. Інша група отримувала лише інформаційні матеріали про здоровий спосіб життя.

Фізична активність допомагає хворим на рак

Через п’ять років після початку експерименту було зафіксовано, що у групі, яка активно займалася спортом, ризик рецидиву раку знизився на 28%. Це особливо важливо, адже зазвичай рецидив трапляється майже в кожного третього пацієнта з таким діагнозом. Ба більше, фізична активність допомогла зменшити ймовірність смерті протягом найближчих восьми років.

Автори дослідження акцентують: навіть попри те, що деякі протиракові препарати іноді демонструють нижчу ефективність, вони все одно проходять процедуру схвалення та використовуються у клініках. На цьому фоні спорт виглядає доступною, безпечною й дієвою альтернативою, яка у поєднанні з традиційними методами лікування може значно підвищити шанси на одужання для багатьох пацієнтів.

Наразі невідомо, яким чином фізична активність сприяє запобіганню повторному виникненню раку. Попри те, що учасники обох груп під час дослідження схудли, цей аспект не розглядається як головний чинник.