Ученые отмечают: физические упражнения могут быть столь же эффективными, как лекарственные препараты против рака, однако не сопровождаются токсичными побочными эффектами. Об этом сообщает британское издание The Guardian, передает 24 Канал.

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Новое исследование рака

Ранее большинство исследований влияния спорта на течение онкологических заболеваний сосредотачивались преимущественно на профилактике и имели лишь наблюдательный характер. До последнего времени не было убедительных доказательств, что регулярная физическая активность положительно влияет на уже больных пациентов.

Чтобы изменить это, ученые провели масштабное исследование с участием почти 900 человек с диагнозом рак кишечника. Половина участников находилась под наблюдением персональных тренеров, которые помогали соблюдать режим тренировок с умеренной активностью в течение трех лет. Другая группа получала только информационные материалы о здоровом образе жизни.

Физическая активность помогает больным раком

Через пять лет после начала эксперимента было зафиксировано, что в группе, которая активно занималась спортом, риск рецидива рака снизился на 28%. Это особенно важно, ведь обычно рецидив случается почти у каждого третьего пациента с таким диагнозом. Более того, физическая активность помогла уменьшить вероятность смерти в течение ближайших восьми лет.

Авторы исследования акцентируют: даже несмотря на то, что некоторые противораковые препараты иногда демонстрируют более низкую эффективность, они все равно проходят процедуру одобрения и используются в клиниках. На этом фоне спорт выглядит доступной, безопасной и действенной альтернативой, которая в сочетании с традиционными методами лечения может значительно повысить шансы на выздоровление для многих пациентов.

Пока неизвестно, каким образом физическая активность способствует предотвращению повторного возникновения рака. Несмотря на то, что участники обеих групп во время исследования похудели, этот аспект не рассматривается как главный фактор.