Нервова система – це головний координаційний центр нашого організму. Вона складається з мозку, спинного мозку і розгалуженої мережі нервів, пише 24 Канал з посилання на BMC.

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Завдяки цій системі мозок обмінюється командами з органами і тканинами, контролюючи й відстежуючи всі процеси всередині та зовні тіла, а також визнаючи, як ми реагуємо на різні ситуації.

Стрес – це не завжди погано

За даними ВООЗ, стрес впливає і на психіку, і на фізіологію. У помірній дозі він навіть корисний – допомагає мобілізувати ресурси для розв’язання завдань. Однак хронічний або надмірний стрес може зашкодити здоров’ю.

Хвилювання перед співбесідою чи іспитом, навантаження на роботі, конфлікти в сім’ї – це природні причини для тривоги. Нормально, якщо із пристосуванням до ситуації неприємні відчуття поступово зникають.

Глобальні події – війни, економічні кризи, епідемії, катастрофи – можуть викликати тривалий і сильніший стрес. Важливо навчитися підтримувати стійкість нервової системи навіть у непростих обставинах.

Як зміцнити нервову систему

Збалансоване харчування. Не існує чарівних продуктів, які повністю відновлять нервову систему. Проте експерти Гарварду радять зробити овочі, фрукти, бобові та цільнозернові продукти основою раціону.

Особливу користь для мозку та нервів приносять:

Жирна риба (лосось, тріска, тунець, оселедець, минтай) – джерело омега-3 жирних кислот, які підтримують когнітивні функції й знижують ризик деменції.

Листова зелень (шпинат, броколі, кейл) – містить вітамін К, лютеїн, фолати та бета-каротин, що допомагають сповільнювати вікові зміни мозку.

Грецькі горіхи – багаті альфа-ліноленовою кислотою (однією з омега-3), калієм, кальцієм і рослинним білком. Дослідження показують, що такий раціон сприяє нормалізації тиску та зміцненню судин.

Якщо ви не любите рибу, отримати омега-3 можна із насіння льону, авокадо чи горіхів.

Фізична активність відіграє ключову роль у боротьбі зі стресом. Під час будь-якого фізичного навантаження мозок виробляє ендорфіни – нейромедіатори радості, які покращують настрій і знижують біль.

Ходьба – найдоступніший спосіб покращити кровообіг, забезпечити мозок киснем і підвищити рівень "гормонів щастя". Починайте з 15 хвилин на день, поступово збільшуйте тривалість до пів години.

Аеробні вправи (велосипед, плавання, біг) позитивно впливають на нервову систему, знижують стрес і тривожність. Рекомендовано займатися ними не менше 150 хвилин на тиждень.

Розтяжка допомагає позбутися м’язових спазмів, а йога поєднує вправи, дихальні техніки та медитацію, комплексно впливаючи на нервову систему.

Дихальні практики сприяють глибокій релаксації та самостійному зниженню рівня стресу.

Коли потрібно звернутися до лікаря

Обов’язково зверніться до невролога, якщо раптом з’явилися:

раптова м’язова слабкість; порушення зору, сильні головні болі; невиразна мова; оніміння, поколювання або втрата чутливості в кінцівках; тремор, посіпування, судоми; неочікувані зміни пам’яті чи поведінки; проблеми з координацією рухів.

Збалансоване харчування, регулярна фізична активність і піклування про психоемоційний стан – три головні компоненти міцної нервової системи.