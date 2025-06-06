Нервная система – это главный координационный центр нашего организма. Она состоит из мозга, спинного мозга и разветвленной сети нервов, пишет 24 Канал со ссылкой на BMC.

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Благодаря этой системе мозг обменивается командами с органами и тканями, контролируя и отслеживая все процессы внутри и снаружи тела, а также признавая, как мы реагируем на различные ситуации.

Стресс – это не всегда плохо

По данным ВОЗ, стресс влияет и на психику, и на физиологию. В умеренной дозе он даже полезен – помогает мобилизовать ресурсы для решения задач. Однако хронический или чрезмерный стресс может навредить здоровью.

Волнение перед собеседованием или экзаменом, нагрузки на работе, конфликты в семье – это естественные причины для тревоги. Нормально, если с приспособлением к ситуации неприятные ощущения постепенно исчезают.

Глобальные события – войны, экономические кризисы, эпидемии, катастрофы – могут вызвать длительный и более сильный стресс. Важно научиться поддерживать устойчивость нервной системы даже в непростых обстоятельствах.

Как укрепить нервную систему

Сбалансированное питание. Не существует волшебных продуктов, которые полностью восстановят нервную систему. Однако эксперты Гарварда советуют сделать овощи, фрукты, бобовые и цельнозерновые продукты основой рациона.

Особую пользу для мозга и нервов приносят:

Жирная рыба (лосось, треска, тунец, сельдь, минтай) – источник омега-3 жирных кислот, которые поддерживают когнитивные функции и снижают риск деменции.

Листовая зелень (шпинат, брокколи, кейл) – содержит витамин К, лютеин, фолаты и бета-каротин, которые помогают замедлять возрастные изменения мозга.

Грецкие орехи – богаты альфа-линоленовой кислотой (одной из омега-3), калием, кальцием и растительным белком. Исследования показывают, что такой рацион способствует нормализации давления и укреплению сосудов.

Если вы не любите рыбу, получить омега-3 можно из семян льна, авокадо или орехов.

Физическая активность играет ключевую роль в борьбе со стрессом. Во время любой физической нагрузки мозг вырабатывает эндорфины – нейромедиаторы радости, которые улучшают настроение и снижают боль.

Ходьба – самый доступный способ улучшить кровообращение, обеспечить мозг кислородом и повысить уровень "гормонов счастья". Начинайте с 15 минут в день, постепенно увеличивайте продолжительность до получаса.

Аэробные упражнения (велосипед, плавание, бег) положительно влияют на нервную систему, снижают стресс и тревожность. Рекомендовано заниматься ими не менее 150 минут в неделю.

Растяжка помогает избавиться от мышечных спазмов, а йога сочетает упражнения, дыхательные техники и медитацию, комплексно воздействуя на нервную систему.

Дыхательные практики способствуют глубокой релаксации и самостоятельному снижению уровня стресса.

Когда нужно обратиться к врачу

Обязательно обратитесь к неврологу, если вдруг появились:

внезапная мышечная слабость; нарушение зрения, сильные головные боли; невнятная речь; онемение, покалывание или потеря чувствительности в конечностях; тремор, подергивания, судороги судороги; неожиданные изменения памяти или поведения; проблемы с координацией движений.

Сбалансированное питание, регулярная физическая активность и забота о психоэмоциональном состоянии – три главных компонента крепкой нервной системы.