Об этом говорится в новом исследовании, опубликованном в журнале British Journal of Sports Medicine, информирует 24 Канал. Исследователи проанализировали данные более 16 тысяч детей, рожденных в Швеции в конце 1990-х годов.

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Как проводили исследование

Родители отмечали, сколько времени их дети проводили в активном движении в возрасте 5, 8 и 11 лет – включая как активные игры, так и занятия спортом. Результаты выявили четкую связь между уровнем двигательной активности и психическим здоровьем в подростковом возрасте.

В частности, ребята, которые активно двигались в 5 и 11 лет, на 40% реже сталкивались с тревожными расстройствами. А те, кто был физически активным в 5 и 8 лет, имели меньше симптомов депрессии. У девушек защитный эффект стал заметнее позже – активное участие в спортивных кружках в 11 лет снижало риск психических нарушений на 12%, тогда как у парней – аж на 23%.

Однако есть и тревожный сигнал – с возрастом уровень ежедневной активности детей падает. Если в 5-летнем возрасте дети в среднем двигались более 4 часов в день, то к 11 годам этот показатель сократился до 2,5 часов.

Когда формируется эмоциональная устойчивость

Ученые отметили, что период от 10 до 12 лет является критическим для формирования психологической устойчивости. Физические нагрузки и участие в организованных спортивных мероприятиях в это время могут стать "защитным щитом" для ментального здоровья в подростковом возрасте.