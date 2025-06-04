Про це йдеться у новому дослідженні, опублікованому в журналі British Journal of Sports Medicine, інформує 24 Канал. Дослідники проаналізували дані понад 16 тисяч дітей, народжених у Швеції наприкінці 1990-х років.

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Як проводили дослідження

Батьки відзначали, скільки часу їхні діти проводили в активному русі у віці 5, 8 і 11 років – включаючи як активні ігри, так і заняття спортом. Результати виявили чіткий зв'язок між рівнем рухової активності та психічним здоров'ям у підлітковому віці.

Зокрема, хлопці, які активно рухались у 5 і 11 років, на 40% рідше стикалися з тривожними розладами. А ті, хто був фізично активним у 5 і 8 років, мали менше симптомів депресії. У дівчат захисний ефект став помітнішим пізніше – активна участь у спортивних гуртках у 11 років знижувала ризик психічних порушень на 12%, тоді як у хлопців – аж на 23%.

Однак є й тривожний сигнал – з віком рівень щоденної активності дітей падає. Якщо у 5-річному віці діти в середньому рухались понад 4 години на день, то до 11 років цей показник скоротився до 2,5 години.

Коли формується емоційна стійкість

Науковці зазначили, що період від 10 до 12 років є критичним для формування психологічної стійкості. Фізичні навантаження та участь в організованих спортивних заходах у цей час можуть стати "захисним щитом" для ментального здоров'я в підлітковому віці.