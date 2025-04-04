Як же подолати спокусу здатися і підтримати себе в складні моменти? На це питання відповіла психологиня Кімберлі Уілсон, передає 24 Канал.
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Мені здається, концепція сили волі часто неправильно розуміється. Люди зазвичай не усвідомлюють, чого вони насправді хочуть і як цього досягти,
– коментує психологиня.
За її словами, снує два основних підходи.
Плануйте і готуйтеся
Уілсон підкреслює важливість створення планів з урахуванням "найгіршого сценарію".
"Коли люди розробляють свої плани, вони зазвичай очікують лише позитивних результатів і не готові до того, що можуть запізнитися, відчути стрес на роботі або зіткнутися з конфліктами", – говорить вона.
Коли щось йде не за планом – а так трапляється регулярно – збої можуть підточити мотивацію і створити відчуття втрати сили волі. Передбачивши можливі труднощі та невдачі, ви зможете успішно з ними справитися і врешті-решт досягти своїх цілей.
Розвивайте терпимість до труднощів
Психологиня також наголошує на концепції "терпимості до труднощів". Це здатність переносити дискомфорт, що виникає при подоланні перешкод, тобто справлятися з тим, до чого наш мозок не звик.
Однак для навчання мозок повинен виходити за межі звичної поведінки – це основна стратегія для подолання психологічних бар'єрів.
Вашому мозку потрібні виклики. Лише так ми можемо розвиватися, змінюватися і досягати нових висот,
– зазначає Уілсон.
Як же розвинути здатність переносити страждання та дискомфорт? У цьому може допомогти експозиційна терапія. Уміння справлятися з дискомфортом у розумних межах сприяє зміцненню стійкості та поліпшенню сили волі, а також впевненості в тому, що ви здатні справлятися зі складними завданнями.