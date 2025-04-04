Как же преодолеть соблазн сдаться и поддержать себя в сложные моменты? На этот вопрос ответила психолог Кимберли Уилсон, передает 24 Канал.

Также на тему Как вера в астрологию связана с уровнем интеллекта человека

Мне кажется, концепция силы воли часто неправильно понимается. Люди обычно не осознают, чего они на самом деле хотят и как этого достичь,

– комментирует психолог.

По ее словам, снует два основных подхода.

Планируйте и готовьтесь

Уилсон подчеркивает важность создания планов с учетом "худшего сценария".

"Когда люди разрабатывают свои планы, они обычно ожидают только положительных результатов и не готовы к тому, что могут опоздать, испытать стресс на работе или столкнуться с конфликтами", – говорит она.

Когда что-то идет не по плану – а так случается регулярно – сбои могут подточить мотивацию и создать ощущение потери силы воли. Предусмотрев возможные трудности и неудачи, вы сможете успешно с ними справиться и в конце концов достичь своих целей.

Развивайте терпимость к трудностям

Психолог также отмечает концепцию "терпимости к трудностям". Это способность переносить дискомфорт, возникающий при преодолении препятствий, то есть справляться с тем, к чему наш мозг не привык.

Однако для обучения мозг должен выходить за пределы привычного поведения – это основная стратегия для преодоления психологических барьеров.

Вашему мозгу нужны вызовы. Только так мы можем развиваться, меняться и достигать новых высот,

– отмечает Уилсон.

Как же развить способность переносить страдания и дискомфорт? В этом может помочь экспозиционная терапия. Умение справляться с дискомфортом в разумных пределах способствует укреплению устойчивости и улучшению силы воли, а также уверенности в том, что вы способны справляться со сложными задачами.