Учитывая такую популярность, ученые из Университета Миннесоты решили исследовать, какие факторы влияют на веру в астрологию, сообщает 24 Канал со ссылкой на Journal of Individual Differences.

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Почему люди верят в астрологию

Несмотря на усилия ученых в развенчании псевдонаучных теории, популярность астрологии только растет. Это можно объяснить несколькими причинами: во-первых, астрологические прогнозы часто сформулированы настолько универсально, что они подходят любому.

Здесь вступает в действие эффект Барнума (или Форера), когда люди воспринимают общие утверждения как точные описания своей личности. Во-вторых, в сложные периоды неопределенности и стресса многие ищут в астрологии утешение и объяснение. Наконец, профессиональные астрологи благодаря своему ораторскому искусству умеют убедительно подать информацию, что укрепляет доверие клиентов.

Новое исследование астрологии

Однако далеко не все верят в астрологию. Американские ученые решили выяснить, кто наиболее склонен доверять "звездам", организовав масштабное исследование с участием 8553 взрослых.

Опрос состоял из нескольких этапов. Сначала участников попросили ответить, считают ли они астрологию наукой, выбрав один из трех вариантов: "совсем не наука", "что-то похожее на науку" или "точно наука". Чтобы понять, какие факторы влияют на эти взгляды, ученые оценили уровень интеллекта добровольцев с помощью теста из десяти слов, отражающего когнитивные способности.

Дополнительно учитывались такие параметры, как уровень образования, доверие к науке, религиозность, духовность и политические предпочтения. Также принимали во внимание пол, возраст и расу. Для обеспечения репрезентативности выборки применялись методы статистической коррекции.

Что влияет на веру в астрологию

Анализ данных показал, что наибольшее влияние на веру в астрологию имеют уровень образования и когнитивные способности. Люди с более низкими результатами в тестах чаще интересовались астрологией и эзотерикой, а также чаще считали астрологию "научной".

Кроме того, меньшее количество лет формального образования коррелировало с большей склонностью воспринимать астрологию как легитимную науку. В то же время политические взгляды, уровень доверия к науке, религиозность и духовность не имели значительного влияния на результаты.

Таким образом, выводы исследователей подтверждают гипотезу о "поверхностных знаниях" тех, кто верит в астрологию. Ученые отмечают, что для борьбы с псевдонаучными взглядами важно внедрять образовательные программы, которые развивают критическое мышление и научный подход.