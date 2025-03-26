В этот день во многих странах мира здания подсвечивают фиолетовым светом, люди надевают одежду этого цвета и делятся историями. Все ради того, чтобы сказать: эпилепсия – это не повод для стигмы, страха или исключения из жизни.

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Именно поэтому важно говорить о мифах – потому что именно они часто становятся главным барьером на пути к поддержке. 24 Канал совместно с ОО "Эпипросвита" опроверг 10 самых распространенных мифов об этом заболевании.

10 мифов об эпилепсии

Миф 1: Люди с эпилепсией имеют психическое заболевание



На самом деле эпилепсия – это неврологическое нарушение, связано с чрезмерной электрической активностью в мозге. Она не имеет ничего общего с психическими болезнями. Люди с эпилепсией могут иметь абсолютно здоровую психику.

Миф 2: Приступ эпилепсии всегда выглядит как судороги с падением

Есть более 40 различных типов эпилептических приступов. Некоторые из них – кратковременное замирание, специфический взгляд, рывки одной руки или необычные движения губ. Не все приступы – это большие судороги.

Миф 3: Эпилепсия – редкое заболевание редкое заболевание

В мире более 50 миллионов человек имеют эпилепсию. В Украине – примерно 1 миллион. Это одно из самых распространенных неврологических заболеваний.

Миф 4: Во время приступа нужно положить что-то в рот, чтобы человек не проглотил язык

Язык нельзя проглотить. А вот попытка вставить что-то в рот может привести к травмам зубов или даже перекрытию дыхания. Никогда не вставляйте посторонние предметы в рот во время приступа.

Миф 5: Эпилепсия – заразна

Эпилепсия не передается от человека к человеку. Вы можете обнимать, жить рядом, общаться без всякого риска.

Миф 6: Люди с эпилепсией не могут учиться или работать

Большинство людей с эпилепсией – умные, образованные, профессиональные. Они могут работать, получать образование, быть руководителями, преподавателями, художниками. Единственное, что им нужно – равный доступ и понимание.

Миф 7: Эпилепсия всегда передается по наследству

Лишь в отдельных случаях эпилепсия имеет наследственную природу. Большинство людей с этим диагнозом не имеют родственников с эпилепсией. А значит, иметь эту болезнь – не означает, что ее будут иметь дети.

Миф 8: Эпилепсию нельзя вылечить

Около 80% людей с эпилепсией могут полностью контролировать приступы с помощью медикаментов. В некоторых случаях – после хирургического вмешательства или с возрастом – приступы могут исчезать.

Миф 9: Люди с эпилепсией не могут заниматься спортом

В зависимости от типа эпилепсии и рекомендаций врача, многие люди ведут активную жизнь, плавают, катаются на велосипеде, занимаются фитнесом. Физическая активность может быть даже полезной – при условии безопасности.

Миф 10: Во время нападения человека нужно держать силой

Не нужно сдерживать движения во время нападения. Это может вызвать дополнительные травмы. Лучше подложить что-то мягкое под голову, убрать опасные предметы вокруг и зафиксировать время начала нападения.

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