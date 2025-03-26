У цей день у багатьох країнах світу будівлі підсвічують фіолетовим світлом, люди вдягають одяг цього кольору та діляться історіями. Все заради того, щоб сказати: епілепсія – це не привід для стигми, страху чи виключення з життя.

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Саме тому важливо говорити про міфи – бо саме вони часто стають головним бар’єром на шляху до підтримки. 24 Канал спільно з ГО "Епіпросвіта" спростував 10 найпоширеніших міфів про це захворювання.

10 міфів про епілепсію

Міф 1: Люди з епілепсією мають психічне захворювання



Насправді епілепсія – це неврологічне порушення, пов’язане з надмірною електричною активністю в мозку. Вона не має нічого спільного з психічними хворобами. Люди з епілепсією можуть мати абсолютно здорову психіку.

Міф 2: Напад епілепсії завжди виглядає як судоми з падінням

Є понад 40 різних типів епілептичних нападів. Деякі з них – короткочасне завмирання, специфічний погляд, ривки однієї руки чи незвичні рухи губ. Не всі напади – це великі судоми.

Міф 3: Епілепсія – рідкісне захворювання

У світі понад 50 мільйонів людей мають епілепсію. В Україні – приблизно 1 мільйон. Це одне з найпоширеніших неврологічних захворювань.

Міф 4: Під час нападу потрібно покласти щось у рот, щоб людина не проковтнула язик

Язик не можна проковтнути. А от спроба вставити щось у рот може призвести до травм зубів або навіть перекриття дихання. Ніколи не вставляйте сторонні предмети до рота під час нападу.

Міф 5: Епілепсія – заразна

Епілепсія не передається від людини до людини. Ви можете обіймати, жити поруч, спілкуватися без жодного ризику.

Міф 6: Люди з епілепсією не можуть вчитися або працювати

Більшість людей з епілепсією – розумні, освічені, професійні. Вони можуть працювати, здобувати освіту, бути керівниками, викладачами, митцями. Єдине, що їм потрібно – рівний доступ і розуміння.

Міф 7: Епілепсія завжди передається у спадок

Лише в окремих випадках епілепсія має спадкову природу. Більшість людей з цим діагнозом не мають родичів з епілепсією. А отже, мати цю хворобу – не означає, що її матимуть діти.

Міф 8: Епілепсію не можна вилікувати

Близько 80% людей з епілепсією можуть повністю контролювати напади за допомогою медикаментів. У деяких випадках – після хірургічного втручання або з віком – напади можуть зникати.

Міф 9: Люди з епілепсією не можуть займатись спортом

Залежно від типу епілепсії та рекомендацій лікаря, багато людей ведуть активне життя, плавають, катаються на велосипеді, займаються фітнесом. Фізична активність може бути навіть корисною – за умови безпеки.

Міф 10: Під час нападу людину потрібно тримати силоміць

Не потрібно стримувати рухи під час нападу. Це може спричинити додаткові травми. Краще підкласти щось м’яке під голову, прибрати небезпечні предмети навколо і зафіксувати час початку нападу.

Якщо вам потрібна консультація, підтримка або правдива інформація – звертайтесь до ГО "Епіпросвіта" за безоплатною допомогою https://epiprosvita.org.ua/.

