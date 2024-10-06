Науковці зазначили, що наразі це найбільше дослідження у своєму роді. Результати опублікували у медичному журналі nature. І хоч раніше уже було відомо про те, що генетика може впливати на розвиток епілепсії, конкретні механізми впливу не були відомі.

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Деталі дослідження

40 дослідницьких груп із всього світу проводили дослідження екзомів – частин ДНК, що кодують білки. Науковці порівняли ці частинки у більш ніж 20 тисяч людей із епілепсією та у 33 тисяч контрольних учасників.

І виявили 7 генів, 3 набори генів і 4 варіанти, які мають безпосередній вплив на ризик захворювання.

"Це корисно, оскільки епілепсія може сильно відрізнятися між людьми: у контексті причин, тяжкості перебігу та способів проявлення, що ускладнює вивчення стану", – ідеться у статті.

Зазначають, що виявлені у ході дослідження варіанти генів, тісно пов'язані із передачею сигналів нейронами та підтримкою нормальної роботи електричних шляхів у мозку, що пояснює судоми та інші симптоми епілепсії.

Вчені продовжать вивчати різні механізми епілепсії та напрацьовувати нові терапевтичні моделі.

Важливо! Вчені наполягають, що їх висновки важливі, адже поширеність епілепсії становить 4 – 10 випадків на 1000 людей у всьому світі.