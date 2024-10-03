Розробку представили вчені ACS Central Science. Метод дійсно може стати революційним у лікуванні діабету.

Дивіться також Верше в світі вилікували діабет I типу у 25-річної жінки

Чому це важливе відкриття

Люди з діабетом приймають інсулін, щоб знизити високий рівень цукру в крові. Та небезпеки у тому, що надто різке падіння рівня глюкози (через велику дозу інсуліну або недостатню кількість цукру), у пацієнтів може виникнути гіпоглікемія. Стан супроводжується запамороченням, когнітивними розладами, судомами або навіть комою.

Новий препарат містить міцели – нанобульбашки, які інкапсулюють глюкагон і розчиняються лише за небезпечно низького рівня цукру.

Результати випробувань

У лабораторних дослідженнях капсули глюкагону довели свою ефективність. Зокрема, вони успішно активувалися під час зниження рівня глюкози і відновили його до норми упродовж 40 хвилин.

Методика може стати рятівним для людей із діабетом, особливо тих, хто стикається з гіпоглікемією вночі, коли перевірити рівень цукру вкрай складно, – ідеться у статті.

Ба більше, новий препарат не має побічних ефектів, що робить його безпечним.