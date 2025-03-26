Враховуючи таку популярність, вчені з Університету Міннесоти вирішили дослідити, які фактори впливають на віру в астрологію, повідомляє 24 Канал з посилання на Journal of Individual Differences.

Також на тему 10 найпоширеніших міфів про епілепсію, в які вірить більшість людей

Чому люди вірять в астрологію

Попри зусилля науковців у розвінчанні псевдонаукових теорії, популярність астрології тільки зростає. Це можна пояснити кількома причинами: по-перше, астрологічні прогнози часто сформульовані настільки універсально, що вони підходять будь-кому.

Тут вступає в дію ефект Барнума (або Форера), коли люди сприймають загальні твердження як точні описи своєї особистості. По-друге, у складні періоди невизначеності та стресу багато хто шукає в астрології розраду та пояснення. Нарешті, професійні астрологи завдяки своєму ораторському мистецтву вміють переконливо подати інформацію, що зміцнює довіру клієнтів.

Нове дослідження астрології

Проте далеко не всі вірять в астрологію. Американські вчені вирішили з’ясувати, хто найбільш схильний довіряти "зіркам", організувавши масштабне дослідження за участю 8553 дорослих.

Опитування складалося з кількох етапів. Спочатку учасників попросили відповісти, чи вважають вони астрологію наукою, обравши один із трьох варіантів: "зовсім не наука", "щось схоже на науку" або "точно наука". Щоб зрозуміти, які фактори впливають на ці погляди, вчені оцінили рівень інтелекту добровольців за допомогою тесту з десяти слів, що відображає когнітивні здібності.

Додатково враховувалися такі параметри, як рівень освіти, довіра до науки, релігійність, духовність і політичні уподобання. Також брали до уваги стать, вік і расу. Для забезпечення репрезентативності вибірки застосовувалися методи статистичної корекції.

Що впливає на віру в астрологію

Аналіз даних показав, що найбільший вплив на віру в астрологію мають рівень освіти та когнітивні здібності. Люди з нижчими результатами в тестах частіше цікавилися астрологією та езотерикою, а також частіше вважали астрологію "науковою".

Окрім того, менша кількість років формальної освіти корелювала із більшою схильністю сприймати астрологію як легітимну науку. Водночас політичні погляди, рівень довіри до науки, релігійність і духовність не мали значного впливу на результати.

Таким чином, висновки дослідників підтверджують гіпотезу про "поверхневі знання" тих, хто вірить в астрологію. Вчені наголошують, що для боротьби з псевдонауковими поглядами важливо впроваджувати освітні програми, які розвивають критичне мислення та науковий підхід.