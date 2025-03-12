Согласно данным научных публикаций, всего два часа физической активности в неделю способны предотвратить до 30% заболеваний, улучшить качество жизни и даже продлить ее, сообщает 24 Канал со ссылкой на Journal of Medical Internet Research.

Также на тему Эффективнее, чем пробиотики: что есть для здоровья кишечника

Несмотря на это, лишь около четверти людей систематически занимаются спортом. Это позволяет предположить, что польза для здоровья не является достаточно убедительным аргументом для большинства людей, чтобы побудить их к физической активности. Хотя именно это объяснение чаще всего упоминается в ответах на вопрос, что вдохновляет заниматься спортом.

Новое исследование мотивации занятия спорта

Группа исследователей из Тель-Авивского университета в Израиле решила подробнее изучить этот парадокс. Ученые выдвинули гипотезу, что участники опросов могли быть не полностью честными в своих ответах, что затрудняет получение точного представления о факторах мотивации к регулярным тренировкам.

Чтобы обойти эту проблему, специалисты отказались от традиционных методов анкетирования и обратились к технологиям искусственного интеллекта. Они начали анализировать комментарии из спортивных и мотивационных сообществ в социальной сети Reddit. Эта платформа обычно позволяет пользователям высказываться открыто, анонимно и без страха осуждения.

Почему люди занимаются спортом

Анализ более 1500 комментариев пользователей показал, что основной причиной, по которой люди решают начать заниматься спортом, является стремление улучшить свою внешность. Этот мотив упоминался почти у 24% участников. На втором месте оказалось желание укрепить здоровье (18,9%), а третьим важным фактором стало положительное влияние физических упражнений на психическое состояние, что отметили 16,9% пользователей Reddit.

Люди занимаются спортом преимущественно для того, чтобы выглядеть привлекательно. Хотя в опросах они часто указывают, что основной целью является здоровье, на самом деле их больше волнует наличие "кубиков" на прессе,

– отметил профессор Ифтах Гепнер, один из авторов исследования.

Он также подчеркнул важность понимания истинных мотивов для создания программ, которые помогут эффективнее мотивировать людей к занятиям спортом и ведению здорового образа жизни.

Еще один важный аспект исследования касался стратегий, которые помогают людям оставаться физически активными. Примерно треть опрошенных отметила, что ключевым фактором для них стало формирование привычки к тренировкам.

Также 13,9% респондентов ставили перед собой конкретные цели, такие как снижение веса или достижения определенного результата, например, пробежать заданную дистанцию. Среди других упомянутых методов были общение во время тренировок, просмотр обучающих видеороликов на YouTube, использование специальных приложений для занятий спортом и финансовые расходы, например, приобретение абонемента в спортзал.

Чаще всего пользователи рекомендовали сформировать привычку тренироваться, что указывает на эффективность этого подхода, подтвержденную личным опытом.