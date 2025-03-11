Детали исследования

Новое исследование показало, что такой подход работает лучше, чем пробиотики, информирует 24 Канал. Ученые проанализировали данные микробиома более 12 000 людей из 45 стран и обнаружили, что вероятность колонизации патогенными бактериями в значительной степени зависит от состава микрофлоры кишечника.

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В ходе исследования было определено 135 видов бактерий, которые противодействуют Enterobacteriaceae. Важнейшими оказались представители рода Faecalibacterium – они расщепляют пищевые волокна, производя короткоцепочечные жирные кислоты, которые препятствуют развитию инфекций. Употребление овощей, бобовых и цельнозерновых продуктов способствует их размножению и, соответственно, снижает риск заражения патогенами.

Почему энтеробактерии представляют угрозу

Бактерии семейства Enterobacteriaceae, к которым относятся Klebsiella pneumoniae, Shigella и Escherichia coli (E. coli), в небольших количествах естественно присутствуют в человеческом организме.

Однако их чрезмерный рост может вызывать серьезные заболевания, особенно при воспалительных процессах или употреблении зараженной пищи. В некоторых случаях их размножение представляет смертельную опасность.

Почему пробиотики менее эффективны

Сейчас ученые отмечают, что в отличие от клетчатки, пробиотики не влияют существенно на состав микрофлоры и имеют меньшую способность предотвращать размножение энтеробактерий.

С уменьшением эффективности антибиотиков у нас остается все меньше вариантов лечения, поэтому ключевой стратегией становится предотвращение инфекций. А это возможно, если создать неблагоприятные условия для размножения патогенных бактерий в кишечнике,

– отметил ведущий автор исследования доктор Александр Алмейда из Кембриджского университета.

Новый взгляд на борьбу с бактериями

Предыдущие исследования кишечного микробиома проводились преимущественно на мышах, но теперь ученые имеют более широкое представление о взаимодействии бактерий в организме человека.

Оказалось, что 172 вида кишечных микроорганизмов могут сосуществовать с Enterobacteriaceae, конкурируя с ними за питательные вещества. Это объясняет, почему введение пробиотиков, которые потребляют те же ресурсы, не всегда дает желаемый эффект.

Вместо этого изменяя среду кишечника – например, увеличивая потребление клетчатки – можно создать условия, в которых патогенные бактерии не смогут активно размножаться.

"Наше исследование подчеркивает важность изучения патогенов в контексте всего кишечного микробиома, а не отдельно", – добавил соавтор работы доктор Ци Инь.

Поэтому, ученые резюмировали, что употребление продуктов, богатых клетчаткой, является простым и естественным способом поддержания здоровой микрофлоры кишечника. Это эффективнее, чем пробиотики, и помогает организму самостоятельно бороться с патогенными бактериями.