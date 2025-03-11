Деталі дослідження

Нове дослідження показало, що такий підхід працює краще, ніж пробіотики, інформує 24 Канал. Науковці проаналізували дані мікробіому понад 12 000 людей з 45 країн і виявили, що ймовірність колонізації патогенними бактеріями значною мірою залежить від складу мікрофлори кишківника.

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У ході дослідження було визначено 135 видів бактерій, які протидіють Enterobacteriaceae. Найважливішими виявилися представники роду Faecalibacterium – вони розщеплюють харчові волокна, виробляючи коротколанцюгові жирні кислоти, які перешкоджають розвитку інфекцій. Вживання овочів, бобових та цільнозернових продуктів сприяє їхньому розмноженню і, відповідно, знижує ризик зараження патогенами.

Чому ентеробактерії становлять загрозу

Бактерії родини Enterobacteriaceae, до яких належать Klebsiella pneumoniae, Shigella та Escherichia coli (E. coli), у невеликих кількостях природно присутні в людському організмі.

Однак їхній надмірний ріст може спричиняти серйозні захворювання, особливо при запальних процесах або вживанні зараженої їжі. У деяких випадках їхнє розмноження становить смертельну небезпеку.

Чому пробіотики менш ефективні

Наразі науковці наголошують, що на відміну від клітковини, пробіотики не впливають суттєво на склад мікрофлори та мають меншу здатність запобігати розмноженню ентеробактерій.

Зі зменшенням ефективності антибіотиків у нас залишається все менше варіантів лікування, тому ключовою стратегією стає запобігання інфекціям. А це можливо, якщо створити несприятливі умови для розмноження патогенних бактерій у кишечнику,

– зазначив провідний автор дослідження доктор Олександр Алмейда з Кембриджського університету.

Новий погляд на боротьбу з бактеріями

Попередні дослідження кишкового мікробіому проводилися переважно на мишах, але тепер вчені мають ширше уявлення про взаємодію бактерій в організмі людини.

Виявилося, що 172 види кишкових мікроорганізмів можуть співіснувати з Enterobacteriaceae, конкуруючи з ними за поживні речовини. Це пояснює, чому введення пробіотиків, які споживають ті самі ресурси, не завжди дає бажаний ефект.

Натомість змінюючи середовище кишківника – наприклад, збільшуючи споживання клітковини – можна створити умови, у яких патогенні бактерії не зможуть активно розмножуватися.

"Наше дослідження підкреслює важливість вивчення патогенів у контексті всього кишкового мікробіома, а не окремо", – додав співавтор роботи доктор Ци Інь.

Відтак, вчені резюмували, що вживання продуктів, багатих на клітковину, є простим і природним способом підтримки здорової мікрофлори кишківника. Це ефективніше, ніж пробіотики, і допомагає організму самостійно боротися з патогенними бактеріями.