Багато сучасних досліджень підтверджують численні позитивні ефекти зеленого чаю. Далі розповімо про них детальніше.

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Зелений чай профілактика раку

У 2023 році учені представили результати дослідження, що поліфеноли у складі зеленого чаю захищають шкіру від шкідливих ультрафіолетових променів. Відтак, чай допомагає знизити ризик розвитку раку шкіри.

Існує понад 5 тисяч наукових досліджень підтвердили, що зелений чай має протиракові властивості. Зокрема, він ефктивний у профілактиці онкології молочної залози, шкіри, колоректального раку та інших видів.

Користь зеленого чаю

Зелений чай сприяє лікуванню хвороб шкіри, як-от акне чи розацеа.

А ще цей напій зміцнює серце. Зокрема, було доведено, що регулярне споживання чаю зменшує ризики померти від інфаркту чи інсульту на 26%.

Антиоксиданти у його складі допомагають попередити розвиток діабету 2-го типу та підтримувати здоровий рівень цукру в крові.

Завдяки вмісту кофеїну та L-теаніну, зелений чай підвищує концентрацію уваги та знижує тривожність.