Дуган, який обіймав керівну посаду у Шотландській службі швидкої допомоги, познайомився із жінкою під час відпустки в Іспанії у 2021 році, попри те, що був одружений, пише 24 Канал з посилання на The Guardian.

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Між ними зав’язалися стосунки на відстані, і у березні 2023 року жінка дізналася, що вагітна та приїхала до Единбурга, щоб зустрітися з Дуганом.

Як чоловік зробив жінці аборт без згоди?

Під час добровільного сексуального контакту у його квартирі, парамедик потайки застосував засіб для медикаментозного аборту, що стало справжнім потрясінням для жінки. Після цього Дуган переконував її приховати правду від лікарів, оскільки боявся кримінальної відповідальності.

Постраждала разом із сестрою звернулася до медиків, де їй підтвердили, що стався викидень. Згодом вона звернулася зі скаргою до служби швидкої допомоги, яка ініціювала розслідування. У суді також з’ясувалося, що в день, коли жінка повідомила про вагітність, Дуган шукав інформацію про абортивні препарати через робочу комп’ютерну мережу.

Яку відповідальність понесе медик?

У червні 2024 року чоловік визнав свою провину за кількома пунктами, включаючи сексуальне насильство, навмисне введення препарату з метою переривання вагітності та спричинення аборту.

Суддя підкреслив, що дії Дугана завдали жертві глибокої тривалої психологічної травми. Суд виніс вирок – понад 10 років позбавлення волі.