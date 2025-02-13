Китайські вчені провели масштабне дослідження, результати якого опублікували в JAMA Cardiology. Метою було з’ясувати, чи може заміна звичайної солі на менш солону альтернативу вплинути на ризик повторного інсульту, інформує 24 Канал.

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Довідково. Американська кардіологічна асоціація рекомендує не більше 2300 міліграми натрію на день, проте більшість людей споживають приблизно 3500 міліграмів, що значно перевищує норму.

Як проводили дослідження

В експерименті взяли участь 15 249 людей, які вже перенесли інсульт. Випробовуваних розділили на дві групи:

1-шагрупа використовувала звичайну сіль (100% хлорид натрію).

2-га група вживала сіль-замінник (75% хлорид натрію + 25% хлорид калію).

Дослідження тривало понад 5 років, а рівень тиску та кількість натрію в організмі аналізували двічі на рік.

Які результати отримали вчені:

Учасники, які використовували замінник солі, мали на 14% менший ризик повторного інсульту.

Для геморагічних інсультів цей показник досяг 30%.

Смертність від інсультів знизилася на 21%, а загальна смертність – на 12%.

У групі, що використовувала менш солону сіль, спостерігалося зниження артеріального тиску на 2,05 мм рт. ст.

Важливо! Хоча така зміна здається незначною, навіть зниження тиску на 1 мм рт. ст. зменшує ризик інсульту на 5%.

Профілактика інфаркту

Окрім споживання менш солоної їжі, важливими факторами профілактики інсульту є: відмова від куріння; фізична активність (мінімум 150 хвилин на тиждень).

Варто також обмежити вживання алкоголю та збалансовано харчуватися – більше додавати в раціон овочів, менше перероблених продуктів. Ну і звісно, намагатись контролювати рівень стресу.