Китайские ученые провели масштабное исследование, результаты которого опубликовали в JAMA Cardiology. Целью было выяснить, может ли замена обычной соли на менее соленую альтернативу повлиять на риск повторного инсульта, информирует 24 Канал.

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Справочно. Американская кардиологическая ассоциация рекомендует не более 2300 миллиграммов натрия в день, однако большинство людей потребляют примерно 3500 миллиграммов, что значительно превышает норму.

Как проводили исследование

В эксперименте приняли участие 15 249 человек, которые уже перенесли инсульт. Испытуемых разделили на две группы:

1-шагрупа использовала обычную соль (100% хлорид натрия).

2-я группа употребляла соль-заменитель (75% хлорид натрия + 25% хлорид калия).

Исследование длилось более 5 лет, а уровень давления и количество натрия в организме анализировали дважды в год.

Какие результаты получили ученые:

Участники, которые использовали заменитель соли, имели на 14% меньший риск повторного инсульта.

Для геморрагических инсультов этот показатель достиг 30%.

Смертность от инсультов снизилась на 21%, а общая смертность – на 12%.

В группе, использовавшей менее соленую соль, наблюдалось снижение артериального давления на 2,05 мм рт. ст.

Важно! Хотя такое изменение кажется незначительным, даже снижение давления на 1 мм рт. ст. уменьшает риск инсульта на 5%.

Профилактика инфаркта

Кроме потребления менее соленой пищи, важными факторами профилактики инсульта являются: отказ от курения; физическая активность (минимум 150 минут в неделю).

Стоит также ограничить употребление алкоголя и сбалансировано питаться – больше добавлять в рацион овощей, меньше переработанных продуктов. Ну и конечно, пытаться контролировать уровень стресса.