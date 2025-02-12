Хотя большинство синяков безопасны и исчезают самостоятельно, иногда они могут сигнализировать о более серьезных проблемах, сообщает 24 Канал со ссылкой на Mayo Clinic.

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Почему синяки появляются сами по себе

Чаще всего синяки возникают из-за травм – удар о мебель, падение или столкновение с чем-то твердым. Это приводит к разрыву мелких сосудов под кожей, что вызывает скопление крови, которая постепенно рассасывается.

Однако есть и другие причины появления синяков. Например, прием определенных лекарств может влиять на свертываемость крови, повышая риск их образования:

Аспирин и другие нестероидные противовоспалительные препараты.

Антитромбоцитарные средства (например, клопидогрель).

Антикоагулянты (например, варфарин).

Некоторые виды антидепрессантов.

Эти препараты препятствуют нормальной свертываемости крови, что может способствовать появлению более выраженных синяков.

Даже антибиотики иногда влияют на свертываемость крови, замедляя остановку подкожных кровотечений, из-за чего синяки становятся заметнее. Кортикостероиды, которые применяются для лечения аллергии, астмы, экземы и других заболеваний, могут истончать кожу, что также облегчает образование синяков.

Пищевые добавки тоже могут играть роль. Например, гинкго, рыбий жир, чеснок, женьшень или имбирь имеют эффект разжижения крови, что повышает вероятность появления синяков. Если вы заметили, что синяки стали возникать чаще, не прекращайте прием препаратов самостоятельно. Обсудите это с врачом и уточните, какие добавки вы употребляете.

Возраст и пол

С возрастом кожа становится тоньше, а защитный жировой слой, который амортизирует удары, уменьшается. К тому же сосуды становятся более хрупкими, из-за чего люди пожилого возраста чаще сталкиваются с проблемой синяков.

Женщины также более склонны к появлению синяков, чем мужчины. У них они часто образуются даже при минимальных травмах, которые могут остаться незамеченными. Обычно такие синяки находятся на бедрах, плечах и ягодицах.

Синяки могут быть наследственной особенностью. Если человек чувствует себя хорошо и не замечает других симптомов, это, скорее всего, не повод для тревоги.

Другие причины появления синяков

Среди возможных факторов также стоит отметить:

дефицит витаминов B12, C или K;

недостаток белка из-за недоедания;

злоупотребление алкоголем;

заболевания крови – например, гемофилия, болезнь фон Виллебранда или другие нарушения свертываемости.

Когда стоит обратиться к врачу

Обычно синяки, которые появились из-за легких травм, исчезают через 1 – 2 недели, меняя цвет в процессе заживления. Впрочем, нужно обратиться к врачу, если:

синяк не проходит более недели; он появился на части тела, которую трудно травмировать; синяки появляются слишком часто и без видимых причин; они выглядят слишком большими и не связаны с травмами.

Для определения причины врач может назначить анализ крови, чтобы проверить уровень тромбоцитов и выявить возможные нарушения свертываемости.