Синдром поликистозных яичников – это сложное гормональное нарушение, при котором в яичниках образуются многочисленные небольшие кисты, а овуляция случается редко или вообще отсутствует. Причиной является дисбаланс между такими гормонами, как эстроген, прогестерон, тестостерон, а также инсулин, пишет 24 Канал со ссылкой на Cleveland Clinic и Mayo Clinic.
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Симптомы синдрома поликистозных яичников
Типичные признаки синдрома поликистозных яичников:
- нерегулярные или отсутствующие менструации;
- чрезмерный рост волос в нетипичных местах (гирсутизм);
- склонность к акне и жирность кожи;
- избыточный вес или трудности с его снижением.
Нарушения овуляции действительно могут осложнить зачатие естественным путем, но это вовсе не означает, что беременность невозможна.
Как повысить шансы на беременность при синдроме поликистозных яичников
Комплексный подход – залог успеха: тактику лечения подбирают индивидуально, учитывая возраст, особенности организма и продолжительность бесплодия.
Изменение образа жизни
Первый и очень важный шаг – здоровые привычки. Даже незначительное снижение веса (всего 5 – 10% от исходного) у женщин с лишней массой может восстановить овуляцию и приблизить беременность.
Рекомендации экспертов:
- рацион с низким гликемическим индексом;
- регулярная умеренная физическая активность;
- контроль стресса.
Медикаментозная стимуляция овуляции
Если изменения образа жизни недостаточно, врач может назначить препараты для стимуляции овуляции:
- Кломифен цитрат – блокирует эстрогеновые рецепторы и стимулирует рост фолликулов;
- Летрозол – уменьшает уровень эстрогена, что также способствует овуляции;
- Гонадотропины – инъекционные препараты, которые применяют, если предыдущие средства неэффективны.
Процесс контролируют с помощью УЗИ. Когда фолликулы созревают, назначают укол ХГЧ для вызова овуляции.
Внутриматочная инсеминация (ВМИ)
Если овуляция есть, а зачатие не наступает, следующий шаг – ВМИ. Во время процедуры подготовленную сперму вводят непосредственно в полость матки, что значительно повышает шансы на успех.
Экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО)
У женщин с СПКЯ яичники часто хорошо реагируют на стимуляцию, поэтому во время ЭКО можно получить и оплодотворить сразу несколько яйцеклеток. Этот метод эффективен, если предыдущие не дали результата.
Проверка проходимости маточных труб – обязательный этап
Перед началом активного лечения важно убедиться, что маточные трубы проходимы для сперматозоидов и яйцеклетки. Иначе даже идеальная овуляция не приведет к беременности.
Какие шансы на беременность при синдроме поликистозных яичников
Благодаря современным технологиям и достижениям медицины вероятность рождения ребенка при СПКЯ достаточно высока:
- медикаментозная стимуляция овуляции – шансы до 15 – 20% за цикл;
- ВМИ может повысить вероятность до 25% за попытку;
- при ЭКО шансы варьируют от 40 до 50% (в зависимости от возраста и общего состояния женщины).
Практические советы
- Четко следуйте рекомендациям врача;
- Следите за весом, физической активностью и рационом;
- Не пропускайте обследования и УЗИ;
- Старайтесь избегать стресса – психологическое состояние также влияет на результат.
Синдром поликистозных яичников – не приговор для материнства. Главное – вовремя обратиться к специалисту, не сдаваться и использовать все современные возможности медицины. Ответственный подход, настойчивость и поддержка врачей помогут зачать ребенка даже с таким диагнозом.