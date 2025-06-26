Синдром поликистозных яичников – это сложное гормональное нарушение, при котором в яичниках образуются многочисленные небольшие кисты, а овуляция случается редко или вообще отсутствует. Причиной является дисбаланс между такими гормонами, как эстроген, прогестерон, тестостерон, а также инсулин, пишет 24 Канал со ссылкой на Cleveland Clinic и Mayo Clinic.

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Симптомы синдрома поликистозных яичников

Типичные признаки синдрома поликистозных яичников:

нерегулярные или отсутствующие менструации;

чрезмерный рост волос в нетипичных местах (гирсутизм);

склонность к акне и жирность кожи;

избыточный вес или трудности с его снижением.

Нарушения овуляции действительно могут осложнить зачатие естественным путем, но это вовсе не означает, что беременность невозможна.

Как повысить шансы на беременность при синдроме поликистозных яичников

Комплексный подход – залог успеха: тактику лечения подбирают индивидуально, учитывая возраст, особенности организма и продолжительность бесплодия.

Изменение образа жизни

Первый и очень важный шаг – здоровые привычки. Даже незначительное снижение веса (всего 5 – 10% от исходного) у женщин с лишней массой может восстановить овуляцию и приблизить беременность.

Рекомендации экспертов:

рацион с низким гликемическим индексом;

регулярная умеренная физическая активность;

контроль стресса.

Медикаментозная стимуляция овуляции

Если изменения образа жизни недостаточно, врач может назначить препараты для стимуляции овуляции:

Кломифен цитрат – блокирует эстрогеновые рецепторы и стимулирует рост фолликулов;

Летрозол – уменьшает уровень эстрогена, что также способствует овуляции;

Гонадотропины – инъекционные препараты, которые применяют, если предыдущие средства неэффективны.

Процесс контролируют с помощью УЗИ. Когда фолликулы созревают, назначают укол ХГЧ для вызова овуляции.

Внутриматочная инсеминация (ВМИ)

Если овуляция есть, а зачатие не наступает, следующий шаг – ВМИ. Во время процедуры подготовленную сперму вводят непосредственно в полость матки, что значительно повышает шансы на успех.

Экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО)

У женщин с СПКЯ яичники часто хорошо реагируют на стимуляцию, поэтому во время ЭКО можно получить и оплодотворить сразу несколько яйцеклеток. Этот метод эффективен, если предыдущие не дали результата.

Проверка проходимости маточных труб – обязательный этап

Перед началом активного лечения важно убедиться, что маточные трубы проходимы для сперматозоидов и яйцеклетки. Иначе даже идеальная овуляция не приведет к беременности.

Какие шансы на беременность при синдроме поликистозных яичников

Благодаря современным технологиям и достижениям медицины вероятность рождения ребенка при СПКЯ достаточно высока:

медикаментозная стимуляция овуляции – шансы до 15 – 20% за цикл;

ВМИ может повысить вероятность до 25% за попытку;

при ЭКО шансы варьируют от 40 до 50% (в зависимости от возраста и общего состояния женщины).

Практические советы

Четко следуйте рекомендациям врача; Следите за весом, физической активностью и рационом; Не пропускайте обследования и УЗИ; Старайтесь избегать стресса – психологическое состояние также влияет на результат.

Синдром поликистозных яичников – не приговор для материнства. Главное – вовремя обратиться к специалисту, не сдаваться и использовать все современные возможности медицины. Ответственный подход, настойчивость и поддержка врачей помогут зачать ребенка даже с таким диагнозом.