Авторы работы из Уппсальского университета проанализировали истории сотен тысяч родов, чтобы выяснить, как возраст матери влияет на состояние ребенка при рождении, пишет 24 Канал со ссылкой на Acta Paediatrica.

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Поздняя беременность

В обществах с развитой медициной и социальной поддержкой женщины все чаще откладывают материнство по ряду причин: строят карьеру, заключают брак в более зрелом возрасте, а также имеют доступ к современным методам лечения бесплодия, в частности экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Так, в Швеции в 2022 году почти 5% рожениц были старше 40 лет.

Впрочем, вместе с возрастом растут и определенные риски. Уже известно, что после 40 лет шансы быстро забеременеть уменьшаются, а будущие мамы чаще сталкиваются с такими проблемами, как ожирение, осложнения беременности, им чаще требуется кесарево сечение.

Новое исследование возраста беременности

Однако, как оказалось, вопрос влияния возраста матери на здоровье новорожденных исследовался довольно мало. Чтобы восполнить этот пробел, команда под руководством Софии Восс проанализировала данные Национального реестра родов Швеции – в исследование были включены все беременности, завершившиеся родами начиная с 22 недели, за период с 2010 по 2022 год.

В анализ попали данные 312 тысяч беременных старше 34 лет, отобранных по определенным критериям (например, были исключены многоплодные беременности). Участниц поделили на три возрастные группы: 35 – 39 лет, 40 – 44 и 45 и старше. Первая группа стала контрольной.

Поздняя беременность негативно влияет на здоровье ребенка

Результаты оказались однозначными: в целом тяжелые осложнения у младенцев в Швеции встречаются редко, однако с возрастом матери риски для новорожденных растут. Особенно это заметно после 45 лет. В этой группе чаще фиксировали такие проблемы, как мертворождение, преждевременные роды, недостаточный вес и гипогликемия (низкий уровень сахара в крови) у младенцев.

Например, у женщин старше 45 лет мертворождение случалось в 0,83% случаев – это почти вдвое чаще, чем у женщин 35–39 лет (0,42%). Риск преждевременных родов также рос: с 4,8% в группе до 40 лет, до 6,1% у сорокалетних и до 8,4% у женщин старше 45. У таких новорожденных чаще наблюдали дефицит массы тела и проблемы с уровнем сахара в крови.

В то же время ученые подчеркивают: их цель – не напугать будущих мам, а предоставить объективный и подробный анализ рисков, чтобы врачи могли точнее контролировать беременность, выбирать оптимальную тактику ведения родов и давать женщинам полную и правдивую информацию.

Несмотря на масштаб исследования, оно имеет и определенные ограничения. Например, авторы не учитывали влияние таких факторов, как образ жизни, питания, вес, уровень стресса, физическая активность, которые также могут влиять на течение беременности и родов. Также не анализировалось, сколько времени женщина пыталась забеременеть и с какими трудностями сталкивалась на пути к материнству – а у многих этот путь был долгим и непростым, особенно после 40 лет.

Кроме того, использование ЭКО и других вспомогательных репродуктивных технологий само по себе может добавлять рисков, связанных, например, с гормональной стимуляцией, а не только с возрастом женщины.