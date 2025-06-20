Что такое суперфетация и почему она почти невозможна

Суперфетация – это ситуация, когда у женщины начинается новая беременность уже на фоне первой, пишет 24 Канал со ссылкой на Cleveland Clinic.

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После наступления беременности организм женщины перестраивается так, чтобы сделать невозможным повторное зачатие:

Гормональный фон меняется, что практически полностью подавляет овуляцию, а следовательно – и появление новой яйцеклетки.

В шейке матки формируется плотная слизистая пробка, которая препятствует проникновению сперматозоидов в полость матки и фаллопиевых труб.

Благодаря этим защитным механизмам повторная беременность становится чрезвычайно маловероятной.

Может ли женщина почувствовать суперфетацию

У суперфетации нет особых симптомов, которые бы отличали ее от обычной беременности. Именно поэтому врачи чаще всего узнают об этом случайно – например, во время ультразвукового исследования. Практически все известные случаи суперфетации случались у женщин, которые проходили лечение бесплодия с помощью вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ).

В чрезвычайно редких случаях, если второй менструальный цикл наступает уже во время текущей беременности и происходит овуляция, возможно повторное зачатие. Тогда в организме женщины одновременно развиваются два эмбриона, но с разницей в сроках. Обычно такое возможно только при применении ВРТ, ведь естественным путем организм надежно защищен от повторной беременности.

Суперфетация – это невероятно редкая и почти невозможная в естественных условиях ситуация. Природа позаботилась о том, чтобы каждая беременность развивалась спокойно и без "конкурентов".