Хоча більшість синців безпечні та зникають самостійно, іноді вони можуть сигналізувати про більш серйозні проблеми, повідомляє 24 Канал з посиланням на Mayo Clinic.

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Чому синці з’являються самі по собі

Найчастіше синці виникають через травми – удар об меблі, падіння або зіткнення з чимось твердим. Це призводить до розриву дрібних судин під шкірою, що викликає скупчення крові, яка поступово розсмоктується.

Однак є й інші причини появи синців. Наприклад, приймання певних ліків може впливати на згортання крові, підвищуючи ризик їхнього утворення:

Аспірин та інші нестероїдні протизапальні препарати.

Антитромбоцитарні засоби (наприклад, клопідогрель).

Антикоагулянти (наприклад, варфарин).

Деякі види антидепресантів.

Ці препарати перешкоджають нормальному згортанню крові, що може сприяти появі більш виражених синців.

Навіть антибіотики іноді впливають на згортання крові, сповільнюючи зупинку підшкірних кровотеч, через що синці стають помітнішими. Кортикостероїди, які застосовуються для лікування алергії, астми, екземи та інших захворювань, можуть стоншувати шкіру, що також полегшує утворення синців.

Харчові добавки теж можуть відігравати роль. Наприклад, гінкго, риб’ячий жир, часник, женьшень чи імбир мають ефект розрідження крові, що підвищує ймовірність появи синців. Якщо ви помітили, що синці стали виникати частіше, не припиняйте приймання препаратів самостійно. Обговоріть це з лікарем та уточніть, які добавки ви вживаєте.

Вік та стать

З віком шкіра стає тоншою, а захисний жировий шар, який амортизує удари, зменшується. До того ж судини стають більш крихкими, через що люди літнього віку частіше стикаються з проблемою синців.

Жінки також більш схильні до появи синців, ніж чоловіки. У них вони часто утворюються навіть при мінімальних травмах, які можуть залишитися непоміченими. Зазвичай такі синці знаходяться на стегнах, плечах і сідницях.

Синці можуть бути спадковою особливістю. Якщо людина почувається добре й не помічає інших симптомів, це, скоріш за все, не привід для тривоги.

Інші причини появи синців

Серед можливих факторів також варто зазначити:

дефіцит вітамінів B12, C або K;

брак білка через недоїдання;

зловживання алкоголем;

захворювання крові – наприклад, гемофілія, хвороба фон Віллебранда чи інші порушення згортання.

Коли варто звернутися до лікаря

Зазвичай синці, які з’явилися через легкі травми, зникають через 1 – 2 тижні, змінюючи колір у процесі загоєння. Утім, потрібно звернутися до лікаря, якщо:

синець не минає понад тиждень; він з’явився на частині тіла, яку важко травмувати; синці з’являються надто часто та без видимих причин; вони виглядають занадто великими й не пов’язані з травмами.

Для визначення причини лікар може призначити аналіз крові, щоб перевірити рівень тромбоцитів і виявити можливі порушення згортання.